Bogotá: Los hombres podrán salir los días impares y las mujeres los pares

En una nueva medida para limitar la circulación por la pandemia de coronavirus, la alcaldía de Bogotá, la capital colombiana, anunció que a partir de hoy los hombres podrán salir a las calles los días impares y las mujeres los pares.



En paralelo, el gobierno nacional pidió más ayuda a la comunidad internacional para aumentar los recursos que destina a la atención de refugiados e inmigrantes venezolanos en el país, una población de riesgo en medio de la pandemia que ya dejó 2.776 personas contagiadas en Colombia y 109 fallecidos.



"Queremos hacer un nuevo llamado a la comunidad internacional para conseguir más recursos para la atención de los migrantes venezolanos en Colombia", anunció el gerente para la migración desde Venezuela, Felipe Muñoz, citado por la agencia de noticias EFE.



"Somos hoy por hoy el país que tiene más recepción de migrantes en el mundo y lo hemos hecho de manera generosa. No obstante, con la aparición del virus (...) hemos incluido en la atención de salud a los migrantes, pero esto nos representa una presión sobre los recursos", agregó el funcionario.



Este es apenas una de las problemáticas que enfrentan las autoridades colombianas con la pandemia. El tema central, sin embargo, sigue siendo cómo frenar la transmisión del virus en el país.



Con ese objetivo en mente, la alcaldía de Bogotá lanzo hoy un inusual medida, bautizada "pico y género", en referencia al anterior programa "pico y placa", que buscaba reducir el tráfico de automóviles a partir de la terminación de las chapas de los coches.



"Solo una persona por familia sale a comprar alimentos, (trámites en) bancos, (retiros de dinero en) cajeros. Días impares hombres y días pares mujeres", explicó hoy en su Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



"Se trata de cuidarnos y que el control sea lo más fácil posible", agregó la funcionaria que buscó sumar un nuevo elemento a la cuarentena nacional dictada a finales de marzo.



Como explicó la alcaldesa, esta nueva iniciativa por género solo es para el público general, no para las 36 excepciones dispuestas por el gobierno nacional para que los trabajadores de servicios esenciales sigan circulando por las calles.



La nueva medida provocó de inmediato rechazó entre organizaciones del colectivo LGBTI, que denunciaron sentirse excluidos por la división tradicional de género.



"Si un hombre trans se define actualmente como mujer, podrá salir los días en los que salen el resto de mujeres; asimismo, las chicas que se identifican como hombres, podrán salir los días impares", aclaró la alcaldesa tras las críticas, sin convencer a los colectivos LGBTI.



López, la primera alcaldesa gay de Bogotá, se mostró comprensiva con las críticas pero justificó la medida por la crisis sanitaria y advirtió que quienes no cumplan con el cronograma deberán pagar multas de casi 250 dólares.