OMS sobre el Covid-19: "No va a desaparecer y no sabemos cuándo habrá vacuna"

El portavoz para Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), David Nabarro, considera que pronto será de lo más normal salir a la calle con protección facial. "Este virus no va a desaparecer. No sabemos si las personas que han tenido el virus permanecen inmunes y no sabemos cuándo tendremos una vacuna", dijo en el programaSegún el especialista, la gente tendrá que aceptar esta nueva realidad de convivir con el virus. "Estoy seguro de que alguna forma de protección facial se convertirá en la norma, entre otras cosas para tranquilizar a las personas. Creo que vendrá por lo que llamo estar listo para Covid-19".El brote de coronavirus desatado en Wuhan, China, a fines de diciembre, causó hasta el momento la muerte de 115 mil personas, mientras que 1,8 millones ya fueron infectados. Sin embargo, esa cifra de positivos no refleja la realidad total, ya que los diferentes países afectados han llevado adelante diferentes políticas para diagnosticar los casos.Estados Unidos, con 557.590 contagios, es el país con más víctimas fatales hasta el momento, con un total de 22.109. Luego se encuentra Italia, con 19.899 muertos y 156.363 casos; España, con 17.489 muertos y 169.496 casos; Francia, con 14.393 muertos y 132.591 casos y Reino Unido, con 10.612 muertos y 84.270 casos.China continental tiene un total de 82.160 personas contagiadas, de las que 3.341 murieron. En las últimas 24 horas se registraron 108 nuevos casos y 2 fallecimientos. Las autoridades consideran que al menos 395.000 personas se curaron de la enfermedad en todo el mundo.