México evalúa extender la cuarentena hasta el 10 de mayo ante más de 4.600 casos

El presidente de México, Andrés López Obrador, afirmó que le "gustaría" empezar "el 10 de mayo" a levantar la cuarentena dispuesta para contener la propagación de la pandemia de coronavirus, que ya contagió en el país a más de 4.600 personas y mató a cerca de 300.



"Me gustaría iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo, levantarnos ya de la situación de emergencia", dijo López Obrador en sus cuentas en redes sociales.



El mandatario aclaró que la decisión de prolongar las restricciones a la circulación de personas y vehículos, que en principio rige hasta el 30 de este mes, será tomada siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias.



Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas registró 442 nuevos casos confirmados de coronavirus y 23 fallecimientos por la enfermedad, lo que elevó el cómputo a 4.661 contagios y 296 decesos.



De las 4.661 personas que contrajeron la enfermedad, 1.846 ya se curaron, dijeron autoridades de Salud en conferencia de prensa, según la agencia de noticias EFE.



Entre los fallecidos hoy figura el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, de 70 años, quien a principios de marzo fue uno de los primeros infectados de coronavirus en el país.



Se sospecha que contrajo la enfermedad durante un viaje a Colorado (Estados Unidos) junto a otros empresarios, como José Kuri, integrante del consejo de administración del Grupo Financiero Inbursa, quien también dio positivo a la prueba de coronavirus.



El caso de Ruiz Sacristán provocó revuelo en el mundo financiero, dado que su contagio se conoció el 12 de marzo, en plena convención de la Asociación Bancaria Mexicana (ABM), que reunió a cerca de 1.000 banqueros en la ciudad de Acapulco.



Aunque el empresario fallecido hoy no estuvo en el cónclave, se extendió la preocupación entre los directivos que habían mantenido contacto reciente con él.



El gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de este mes, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas que trabajan de manera informal.