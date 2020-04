Dieron el alta al primer ministro británico tras ser internado por coronavirus

El premier británico Boris Johnson fue dado de alta del hospital este domingo, una semana después de ser admitido para el tratamiento del coronavirus y pasar tres días en cuidados intensivos.



"El primer ministro ha sido dado de alta del hospital para continuar su recuperación, en Chequers", dijo el portavoz, refiriéndose a la finca del primer ministro en las afueras de Londres.



"Por consejo de su equipo médico, el primer ministro no volverá a trabajar inmediatamente", añadió.



Johnson, de 55 años, había emitido en las últimas horas un agradecimiento público al personal del servicio sanitario por haberle salvado "la vida". Luego, publicó en su Twitter un video de agradecimiento.



El premier contrajo la covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, a fines de marzo. En el Reino Unido, la pandemia causó hasta la fecha 9.875 muertos.



El líder conservador es el único jefe de gobierno de una gran potencia contagiado de coronavirus. Fue hospitalizado el domingo y un día después ingresó en cuidados intensivos porque los síntomas de la enfermedad no remitían. Recibió tratamiento a base de oxígeno, pero no necesitó que le colocaran un respirador.



Según la prensa británica, el dirigente se distrae haciendo sudokus y mirando películas, como la comedia romántica "Love Actually". Su novia de 32 años, Carrie Symonds, que está embarazada, le envió copia de sus últimas ecografías.



El jefe de la diplomacia, Dominic Raab, quedó a cargo del gobierno durante su ausencia, aunque de momento se ha limitado a aplicar "las instrucciones dejadas" por Johnson.



El Gobierno instó a los británicos a permanecer en sus hogares en este soleado puente de Semana Santa a fin de proteger al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) y recuerda que aún no se ha llegado al "pico" de contagios en este país.



A la espera del regreso del líder, aumentan en el Reino Unido las quejas del personal médico y de enfermería, entre otros sectores como el de atención social, por la falta de equipamiento de protección adecuado para atender a los pacientes.