Video: Ballenas reaparecieron en Francia tras la suspensión del tráfico marítimo

Video: Dos enormes ballenas son filmadas en aguas de Francia tras la suspensión de tráfico marítimo

Una pareja de ballenas de aleta ('Balaenoptera physalus'), el segundo mamífero más grande del mundo después de ballena azul, fue filmada el martes de esta semana cerca de la costa mediterránea de Francia, en el Parque Nacional Calanques, por una patrulla marítima que controla la actividad en la reserva natural, informa el portal local The Connexion.



La patrulla del parque dijo que había observado muchas especies diferentes desde el comienzo del período de confinamiento, incluidos más delfines y aves marinas.



El director del parque nacional, Didier Reault, lo describió como un avistamiento "muy, muy raro", especialmente teniendo en cuenta lo mucho que se aproximó a las ballenas la lancha patrulla.



Las ballenas generalmente permanecen más lejos de la costa en el Mediterráneo, pero la suspensión del tráfico marítimo debido a la cancelación de actividades por el coronavirus en todo el mundo ha abierto un poco más el patio de recreo de estos grandes cetáceos.



"La ausencia de actividad humana significa que las ballenas están mucho más serenas, tranquilas y seguras al redescubrir su patio de recreo, que abandonan cuando hay tráfico marítimo", dijo Reault a The Associated Press.