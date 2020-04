La OMS pidió "no politizar el virus" y llamó a la unidad para frenar la pandemia

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió el miércoles a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del organismo: pidió no politizar la crisis a riesgo de que esto se traduzca en un numero mayor de muertes e hizo un llamado a los líderes mundiales a "no politizar" la pandemia.



"El enfoque de todos los partidos políticos debería ser salvar a su gente. Por favor, no politicen este virus", dijo Ghebreyesus. Y enfatizó su pedido con una advertencia gráfica: "Si quieren tener más bolsas de cadáveres, entonces háganlo. Si no, entonces absténganse de politizarlo. Cuando hay grietas a nivel nacional y global, es cuando el virus tiene éxito. No deberíamos perder el tiempo señalando con el dedo", dijo Tedros en una conferencia virtual en Ginebra, Suiza. Y agregó: "Es como jugar con fuego".



Además, el director general de la OMS instó a Estados Unidos y China a unir fuerzas para combatir la enfermedad en lugar de cruzar acusaciones.



Las declaraciones tuvieron lugar horas después de que Trump hiciera una dura crítica contra el organismo, al que acusó de ser parcial a favor de China. Además se quejó de que Estados Unidos aportaba mucho más dinero a ella que el gigante asiático y aseguró que, como consecuencia de ambos factores, su administración evaluaría reducir sus aportes.





"La OMS realmente lo arruinó. Por alguna razón, financiado en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrado en China", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"Afortunadamente, rechacé sus consejos para mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan defectuosa?", añadió el mandatario en un mensaje en el mismo medio. Horas después reafirmó sus dichos en la conferencia de prensa que viene manteniendo de manera diaria durante la crisis.



Tedros, no obstante, rechazó las críticas y realizó una enfática defensa del manejo que la OMS ha hecho de la pandemia, que ya ha matado a más de 80,000 personas en todo el mundo, y contagiado a más de 1.4 millones de personas.



estadounidenses continúen llegando a la OMS, y agradeció a Washington por su "generoso apoyo" hasta ahora. Minutos después de asegurar que su gobierno congelaría los fondos destinados al organismo, Trump dijo que la decisión no estaba tomada y que estudiaría la posibilidad.



Por último, Tedros dijo que lo peor del COVID-19 podría llegar a ser aún peor si los países no se unen para resistir su propagación."Luchemos para suprimir y controlar este virus. Es peligroso", dijo. "De lo contrario, de la forma en que lo estamos haciendo ahora, creo que lo lamentaremos".



Consultado al respecto de las declaraciones del titular del organismo este miércoles, Trump reafirmó sus críticas y dijo que "hubieran hecho un mucho mejor trabajo tomando las decisiones correctas".