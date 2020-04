Estados Unidos reportó la cifra récord de 1.942 muertes en las últimas 24 horas

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 1.942 muertes como consecuencia del Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó la cantidad total de decesos en el país a 12.813.



La cifra se desprende del sitio web de la universidad Johns Hopkins, que provee estadísticas sobre el avance de la pandemia en tiempo real y se trata de un nuevo récord diario, tanto a nivel nacional como mundial.



Estados Unidos registra la tercer mayor cantidad de decesos en todo el mundo, sólo por detrás de Italia y España, con 17.127 y 14.405, respectivamente. Considerando las curvas de decesos proyectadas en cada país, es probable que Estados Unidos supere a ambos en una cuestión de días. Desde mediados de la semana pasada, el país registra más de 1.000 nuevas muertes diarias.



La Casa Blanca indicó la semana pasada que aún en un escenario optimista donde los ciudadanos respeten a rajatabla las medidas de aislamiento social recomendadas, la cantidad de muertes en el país oscilará entre las 100.000 y las 240.000. Un escenario pesimista, en tanto, estima más de dos millones de decesos.



En paralelo, el país cuenta desde hace días con la mayor cantidad de casos positivos del mundo, con más de 398.000 a la noche del martes. De hecho, la cifra es superior a la combinación de los tres países que le siguen, España, Italia y Francia, que registran aproximadamente 142.000, 135.500 y 110.000 transmisiones, respectivamente.



En su conferencia de prensa diaria para proveer información sobre los esfuerzos contra la pandemia, el presidente Donald Trump volvió a asegurar que el elevado número de casos responde a una mayor cantidad de pruebas. Estados Unidos continúa haciendo más pruebas que cualquier otro país del mundo y creo que probablemente es por eso que tenemos más casos", dijo.



"Sé muy bien que algunos países muy poblados tienen muchos más casos que nosotros, pero que no los declaran", agregó.



En otro pasaje de su locución, el Presidente advirtió nuevamente que la cantidad de casos positivos y muertes durante la semana seguirán siendo elevadas: "será muy dolorosa", dijo. Pero aseguró que la estrategia de la Casa Blanca "está funcionando totalmente" y adelantó que las cifras comenzarán a bajar a partir de entonces.



Por la mañana, el gobernador de Nueva York, estado más golpeado por la pandemia y epicentro del brote en el país, Andrew Cuomo, se había expresado en la misma línea. Pese a reportar la mayor cantidad de muertes diarias -731, llevando el total a 5.489- dijo que el estado parece estar cerca del pico de la pandemia y destacó que la cantidad de nuevas hospitalizaciones había descendido por tercer día consecutivo.



"Estamos proyectando que estamos llegando a una meseta en el número de hospitalizaciones", dijo Cuomo a la prensa. El lunes, el gobernador extendió el cierre hasta cerca de fin de mes, ordenando a las escuelas y negocios no esenciales que permanezcan cerrados hasta el 29 de abril. La Casa Blanca ha sugerido al resto de los estados que mantengan sus medidas de aislamiento social hasta la misma fecha.



Al martes a la noche, cada vez quedan menos estados sin algún tipo de cuarentena. Son cinco y todos con buena parte de su población en áreas rurales: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa y Arkansas. Wyoming, Utah y Oklahoma, en tanto, no tienen medidas a nivel estatal pero si hay ciudades y condados que han tomado decisiones de esa naturaleza.



Los 42 estados restantes han ordenado a sus ciudadanos que se queden en sus casas y solo salgan para realizar actividades consideradas como esenciales.