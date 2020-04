EE.UU ya es el tercer país con más muertos por coronavirus

El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos superó las 10.000 el lunes, de acuerdo a un conteo de Reuters, y el país registra la tercera cifra más alta de fallecimientos por la enfermedad en el mundo, sólo superada por Italia y España. Nueva York, epicentro de la pandemia en esa nación, se prepara para entierros temporales debido al colapso de las morgues.



Soldado de la base militar de Daegu, Corea del Sur, realizando un test para la anosmia y detectar así un posible caso de coronavirus Covid-19.



Personal de salud de la Casa Blanca ha previsto entre 100.000 y 240.000 muertes en el país debido al coronavirus, incluso pese a las órdenes de permanecer en casa para los residentes.



En tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que hasta el lunes se contabilizaban en el estado 4.758 muertes, y que se está registrando un declive en la cifra de hospitalizaciones diarias.



El ritmo de contagios y fallecimientos en el área parece estar llegando a una meseta, indicó Cuomo a periodistas.



No obstante, anunció la ampliación de las medidas de confinamiento debido al coronavirus hasta el 29 de abril. "Este no es el momento de ser laxos", dijo en conferencia de prensa.



En tanto, Mark Levine, un concejal de la ciudad de Nueva York, dijo el lunes que posiblemente habrá que enterrar a los muertos por el coronavirus en parques de manera temporaria, ya que las morgues y cementerios no dan abasto.



"Pronto empezaremos los 'entierros temporarios'. Esto será realizado probablemente utilizando un parque de Nueva York para los entierros (sí, han leído bien)", tuiteó cuando la ciudad registra ya 2.475 muertos por el COVID-19.



"Se cavarán trincheras para 10 ataúdes en fila. Se hará de una manera digna, ordenada y temporaria. Pero será duro de tragar para los neoyorquinos", agregó.



El alcalde Bill de Blasio fue consultado al respecto durante una conferencia de prensa este lunes. "Quizás tengamos que enfrentar entierros temporarios", dijo el alcalde. "Tendremos la capacidad de hacer entierros temporarios, eso es todo lo que voy a decir", indicó.



"No voy a entrar en detalles. No creo que sea bueno hablar de esto".



En su cuenta Twitter, Levine indicó que antes de la crisis la ciudad tenía de 20 a 25 muertos diarios en promedio, y que ahora la cifra ha subido de 200 a 215.



Para Levine, el entierro temporario en los parques "tiene como meta evitar escenas como las de Italia, donde el ejército tenía que recolectar los cadáveres de iglesias y hasta de las calles".