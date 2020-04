La "prueba del vinagre": En qué consiste el test para detectar los asintomáticos

En Corea del Sur comenzaron a realizar un test de bajo costo para detectar a personas asintomáticas de coronavirus que se la conoce como "la prueba del vinagre".Los militares estadounidenses comenzaron a realizar este test a todas las personas que ingresan a una de las bases ubicadas en la ciudad de Daegu, que es uno de los centros del brote de coronavirus en ese país asiático.En la entrada del complejo, ya no se toma más la temperatura los guardias le dan a cada visitante un poco de algodón humedecido en vinagre, y según explicaron: "el principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y el 66% de los pacientes de COVID-19 sufren de anosmia".Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está investigando un posible vínculo entre la anosmia y el coronavirus, pero aún no lo ha enumerado como un síntoma.Más allá de esto, un vocero de las fuerzas estadounidenses explicó a la publicación Newsweek que "el principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y el 66% de los pacientes de COVID-19 sufren de anosmia".Por este motivo las personas que no tienen sentido del olfato o que son alérgicas al vinagre recibieron instrucciones de informar a los evaluadores sobre su condición.