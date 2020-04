Coronavirus: Se registraron más de 3.000 muertes en 24 horas en Europa

Europa vivió este viernes otra jornada dramática por la pandemia de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron más de 3.000 muertes en cinco de los países más poblados del continente: España, Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania. En concreto, la cifra es de 3.115.



El más afectado fue España, donde se reportaron 932 nuevos decesos, lo cual sitúa su cifra global de fallecimientos en 10.935, según el balance ofrecido este viernes por el Ministerio de Sanidad. Es el segundo día consecutivo que se supera la barrera de los 900 muertos diarios, después de que en la víspera se llegara a 950, el récord máximo en 24 horas en este país, segundo del mundo después de Italia en número de fallecidos debido a la pandemia de la COVID-19.



Con 7.472 nuevos infectados, superó por unas horas a Italia en cantidad total de contagios confirmados, con 117.710. El aspecto positivo de la cifra es que el ritmo diario de aumento de casos se situó en 6,77%, lo que confirma un mínimo descenso registrado cada día de esta semana.



Precisamente Italia sumó 766 muertos y 4.585 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias reportaron que, respecto de la primera cifra, el total asciende a 14.681, mientras que la segunda se ubica en 119.827.



Por su parte, el Reino Unido reportó 684 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario para el país. La pandemia contabiliza un total de 3.605 fallecidos y más de 38.000 casos. El primer ministro, Boris Johnson, afectado con COVID-19, indicó que continuará "aislado" en su residencia oficial de Downing Street -pese a sentirse "mejor"- porque aún tiene "fiebre".



En un mensaje grabado, Johnson dio las "gracias" a todas las personas involucradas en la construcción de un nuevo hospital de campaña, esfuerzo que se completó en solo nueve días. "Este inmenso esfuerzo significa que contaremos con otras 4.000 camas extra para tratar a pacientes con coronavirus", apuntó. La instalación en cuestión, bautizada como Hospital Nightingale, fue construida en el centro de conferencias ExCeL de Londres.



En medio del agravamiento de la emergencia, el alcalde de la capital, el laborista Sadiq Khan, alertó de que todavía hay "demasiadas personas que no se están quedando en sus casas" pese a las restricciones impuestas para frenar la pandemia. "Personas que realmente, realmente, no deberían ir a trabajar, y que están usando el transporte público durante hora punta", lamentó el alcalde.



Las autoridades sanitarias francesas, en tanto, reportaron 588 nuevas muertes en hospitales, un récord diario que llevó el total a 5.986. El país continúa tercero en la lúgubre lista de decesos a nivel continental por detrás de Italia y España. No obstante, su curva diaria ya es menor a la del Reino Unido. Mientras que la de Francia se ha mantenido relativamente estable y oscila entre 400 y 500 muertos por día, la británica ha registrado una subida más empinada en los últimos días.



Alemania se mantiene como el país con menor mortalidad entre las potencias del continente, pero sumó 145 nuevas muertes, que elevaron el total a 1.017. El número de contagios, con 6.174 más en un solo día, alcanzó los 79.696, informaron las autoridades sanitarias alemanas.



El Instituto Robert Koch (RKI), el centro competente en epidemiología en Alemania, informó que los estados federados más afectados continúan siendo Baviera (20.237), Renania del Norte-Westfalia (16.606) y Baden-Württemberg (16.059 infectados), lo que supone un ascenso de 1.741, 1.179 y 1.397 en las últimas 24 horas.



El presidente del RKI, Lothar Wieler, precisó en una rueda de prensa que la tasa de letalidad por el coronavirus se sitúa actualmente en el 1,2% del total de casos confirmados, aunque advirtió de que este porcentaje subirá. Agregó que 872 de las víctimas mortales eran mayores de 70 años y que la media de edad se sitúa en los 80. En tanto, la incidencia del virus a nivel federal se sitúa en 96 contagios por cada 100.000 habitantes, con claras diferencias regionales.