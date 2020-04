Coronavirus en Nueva York: La cifra de contagiados superó los 100.000

La cifra de infectados con coronavirus en Nueva York superó los 100.000 casos este viernes. El gobernador Andrew Cuomo confirmó en su reporte diario que en las últimas 24 horas se registraron 10.482 nuevos contagios y 562 muertes en el estado. El total desde que se desató la pandemia asciende ya a 102.863 casos positivos y 2.935 decesos.



Nueva York concentra actualmente el 45% de los 6.257 fallecimientos reportados en todo el país, y el 42% de los infectados. Lo que más preocupa a las autoridades es el crecimiento exponencial. Más personas murieron por el virus en las últimas 24 horas que en los primeros 27 días de marzo, y el número total de muertes casi se ha duplicado en tres días.



La cantidad de personas hospitalizadas pasó de 13.383 a 14.810 este viernes. Pero lo más grave es que llegó a 3.731 el número de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, que eran 3.396 el jueves.



Cuomo volvió a hacer hincapié en que faltan respiradores, que son el instrumento más necesitado para salvarles la vida a las personas con cuandros más severos. "No hay suficientes. Punto", dijo durante la conferencia de prensa.



El gobernador contó que no alcanzan las máquinas que hay en el país para abastecer a todos los estados y que por eso están tratando de comprarle a China. Pero, a pesar de los faltantes, dijo que hay instituciones que tienen respiradores y que en este momento no los están utilizando. Por eso, anunció que firmará una orden ejecutiva que le otorgará al Estado el poder de confiscarlos de hospitales y empresas del sector privado que no los necesiten inmediatamente, para redistribuirlos junto a máscaras y a otros equipos médicos.



"Se los devolveré o les pagaré por ello", dijo Cuomo. Pero luego agregó: "No voy a dejar que la gente muera porque no hemos redistribuido los respiradores".



Cuomo afirmó que el aumento de pacientes con COVID-19 está abrumando a los hospitales. Por esa razón, decidió que el hospital de campaña del Javits Center, destinado a ser una instalación de 2.500 camas para pacientes no infectados por el virus para aliviar la carga, ahora tratará exclusivamente a pacientes con coronavirus. El Ejército de los Estados Unidos lo dirigirá.



El próximo frente de batalla, el pico de contagios, podría ser catastrófico. Todos los planes y esfuerzos actuales están diseñados con eso en mente, dijo Cuomo. Los especialistas del gobierno creen que se necesitarán entre 75.000 y 110.000 camas solo para COVID-19 cuando llegue el pico. Las estimaciones varían en cuanto a cuándo ocurrirá eso.



"Los respiradores como botes salvavidas están alcanzando su capacidad. En este momento, las decisiones más difíciles que enfrentan los médicos tendrán que ser tomadas", dijo el jueves la Sociedad Médica del Estado de Nueva York. "Algunos médicos de emergencia reportan que se les dice el equivalente a 'Use su mejor juicio'. Estás por tu cuenta".



Estados Unidos registró el jueves un récord de 1.169 muertos en 24 horas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, la mayor cifra diaria hasta ahora en el mundo. El récord diario anterior lo ostentaba Italia, con 969 muertos el 27 de marzo. Este país europeo acumula más de 13.900 muertos, en tanto que España supera los 10.000.