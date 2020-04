Brasil reportó 58 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

El ministerio de Salud de Brasil reportó este jueves 58 nuevas muertes por coronavirus en el país en las útlimas 24 horas, llevando el total a 299, con un total de 7.910 casos confirmados.



Esto significa una tasa de mortalidad del 3,8%, señaló la cartera, superior al 1,2% registrado por Alemania pero inferior al 12% de Italia, como referencia. el porcentaje es ligeramente superior al registrado el miércoles (3,5%).



El número de infectados creció un 15,71% con respecto al miércoles, mientras que la cifra de muertos lo hizo un 24,07%, de acuerdo a O Globo.



El gobierno de Brasil ha advertido que la cantidad de casos registrados subirá considerablemente en los próximos días a medida que aumente la cantidad de pruebas de coronavirus realizadas a los pacientes.



La región sudeste del país, la más poblada y rica en recursos, concentra el 60% de los casos. Sólo el estado de San Pablo cuenta con 3.506 casos confirmados y 188 muertos. Evitar el "colapso económico" Los estados de estas regiones en el sur y sureste de Brasil exigieron este jueves "acciones urgentes" por parte del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro para evitar el "colapso económico".



En una rueda de prensa y a nombre del Consorcio Sur-Sudeste (Cosud), el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, recordó que los siete estados representan el 71 % de la economía brasileña y el 70% de la población, "infelizmente", son los que "más están sufriendo" por causa de la COVID-19, con la mayoría de "infectados y de óbitos".



Después de una reunión virtual, los siete gobernadores determinaron enviar una misiva a Bolsonaro en la que piden "acciones urgentes del Gobierno federal para evitar el colapso económico de estos estados".



El pedido, de siete puntos, contempla la "compensación de pérdidas por recaudación", que se ha visto afectada con el cierre del comercio, la paralización de las actividades no esenciales y la reducción de producción que genera regalías, como la petrolera, y que los bancos incluyan en los créditos el pago de impuestos.



"La muerte no escoge bolsonarista o petista [simpatizante del Partido de los Trabajadores]y no esperen de mí que haga política en velorios. Yo tengo la obligación el deber, como gobernador del estado de Sao Paulo, de proteger vidas y defender las personas, agregar, sumar, integrar y pedir solidaridad", dijo Doria.



Doria, que en 2018 apoyó la candidatura de Bolsonaro, se ha convertido en uno de los principales detractores del actual presidente, que en medio de la pandemia ha adoptado una postura relativista, llamando al coronavirus como una "gripecita" y arengando en contra de la cuarentena, a la que considera un remedio peor que la enfermedad por sus efectos económicos.