Italia reportó 760 nuevas muertes por coronavirus y 2.477 contagios en 24 horas

El numero de casos positivos desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 115.242, según los datos ofrecidos en la habitual conferencia de prensa del jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. De ellos, 18.278 ya se han curado (más de 1.400 el último día) y en la actualidad hay 83.049 casos positivos.or. Son ya varias jornadas en las que los nuevos casos diarios son inferiores a 3.000, lo que hace pensar a las autoridades italianas que se está aplanando la curva de la propagación del virus.De los casos positivos actuales, 28.540 están hospitalizados con síntomas, 4.053 en cuidados intensivos (18 más que el día anterior) y 50.456 se recuperan en aislamiento domiciliario.Mientras los datos siguieren que la curva de contagios se está aplanando, el alcalde de la ciudad de Milán opinó que la normalidad no volverá mientras no haya una vacuna contra el coronavirus y afirmó que ya trabaja en planes de apoyo a su maltrecha economía."En los últimos días recibo mensajes por las redes sociales de vecinos que me escriben para decirme que han perdido el trabajo, que quién les ayudará, cómo pagarán el alquiler", dijo Giuseppe Sala en una videoconferencia con la prensa extranjera en Italia.Milán no solo es la capital de la región de Lombardía, la zona más afectada por la pandemia, sino que también es considerada la capital "económica" de Italia, al acoger numerosas multinacionales."Pasamos de una epidemia desde el punto de vista sanitario a una económica y los milaneses la están notando mucho", indicó, en alusión al cierre de empresas no esenciales, suspensión de vuelos y al aislamiento de los habitantes en sus casas para evitar contagios.Señaló que los milaneses ya empiezan a prepararse para "la larga fase que aguarda" una vez se reduzca el número de contagios, aunque por el momento no hay fecha para ello.", sostuvo el alcalde.Su consistorio trabaja ya en iniciativas en ayuda al tejido empresarial, con especial atención al pequeño comercio que se vio obligado a echar el cierre por las restricciones de movimiento, como "la pizzería de periferia que ya no puede abrir", ilustró."Los recursos de los ayuntamientos serán menos y las peticiones de los ciudadanos más", previó, para después explicar que cada día los voluntarios reparten comida a cientos de familias.Milán recibía una media de cinco millones de turistas al año antes de la Exposición Universal de 2015, pero la cifra se duplicó hasta los diez millones de visitantes el pasado año. En 2020 estima que llegará un millón de turistas, y tres millones en 2021.La ciudad, además, contaba con unos 12.000 millones en inversiones inmobiliarias que a buen seguro quedarán diezmados, por lo que Sala resaltó que es preciso encontrar medidas de estímulo y aprobar incentivos para quien decida invertir en Milán.También puso como ejemplo el perjuicio para las arcas públicas que supone haber reducido al 90 % la frecuencia del transporte público, pues la gente no lo usa al estar confinada en sus casas.Milán valora en estos momentos medidas que protejan a los más vulnerables, los mayores, como que solo empiecen a trabajar los más jóvenes, y otras iniciativas de estímulo para cuando se vislumbre la posibilidad de reabrir algunos sectores económicos de la ciudad.Al respecto, Sala apostó por la colaboración entre municipios y declaró que ha mantenido una conversación recientemente con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "El mensaje es preparar planes y compartirlos para saber cómo gestionar la reapertura"-Por otra parte, el alcalde descartó cualquier problema con la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán y la alpina Cortina d'Ampezzo, pues la candidatura era "de bajo coste" y ya está el 80 % de las infraestructuras completado.Las restricciones y el confinamiento en todo el país debían expirar mañana viernes, pero el Gobierno los ha prorrogado de momento hasta el 13 de abril a la espera de que mejore la situación.