El Central Park de Nueva York convertido en hospital de emergencia

Un centenar de voluntarios y sanitarios trabajaban contra reloj en el icónico parque neoyorquino de Central Park con el objetivo de poder abrir desde hoy un hospital de campaña con 68 camas y 10 respiradores para achicar pacientes de otros hospitales de la ciudad, que no dan abasto con la avalancha de enfermos por Covid-19 pues superan los 75.000 en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la enfermedad.Mientras algunos neoyorquinos corren o pasean a sus perros entre los árboles del parque en la que la primavera todavía no despunta, una máquina lleva los últimos equipos a las tiendas para recibir pacientes lo antes posible.Samaritan's Purse, la organización detrás de estas instalaciones y que trabajó en Mosul (Irak), durante la ofensiva contra el grupo Estado Islámico, desplegó hospitales de campo tras desastres naturales en Ecuador, Mozambique y Bahamas, y también estuvo presente en Liberia y la República democrática del Congo combatiendo contra el ébola.Ahora operan desde Central Park, en mitad del actual epicentro del coronavirus a nivel mundial, donde el número de contagiados se eleva ya a 75.795 y el de muertos a 1.550."Muchos de nosotros aquí tienen experiencia con el ébola en África. Y aunque es similar, no es exactamente lo mismo, pero estamos bastante cómodos en este ambiente y conocemos los riesgos", comenta junto a las carpas blancas del hospital el jefe del equipo de enfermeros, Tim Mosher.El facultativo explica que el centro cuenta con 68 camas, de las cuales 10 tienen respirador para atender a los casos mas graves."Tenemos un total de 70 trabajadores aquí entre enfermeros, médicos y personal logístico y esperamos poder recibir hoy algunos pacientes, mientras terminamos todos los detalles del hospital", asegura Mosher que destaca que las instalaciones se han levantado en tres días.Para levantar las carpas en este tiempo récord, Mosher explica que contaron con la ayuda de un centenar de voluntarios de la ciudad.