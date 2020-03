México: rocían con agua con cloro y obligan a bajar de colectivos a enfermeras

La Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco (CIEJ) pidió el apoyo del gobierno estatal después de que varias de sus integrantes sufrieran agresiones por parte de conductores de autobús, taxistas, vecinos y otros ciudadanos en las calles, provocadas por el temor a la pandemia del covid-19, según recoge el portal El Informador.



"Como trabajadores de salud hemos enfrentado la desinformación y el pánico de la comunidad hasta la agresión física y verbal", señaló este viernes la presidenta de la CIEJ, Edith Mujica Chávez, quien subrayó: "Nunca se debe tolerar la violencia, aunque estemos asustados por el contagio del coronavirus".



Chávez comenzó a recibir las quejas de las enfermeras desde el pasado martes. Así, a varias de ellas "no les permitían subir al camión [autobús]o no les hacían parada y, cuando les permitían subir, las personas se hacían a un lado".



"A una, el chofer la bajó, le dijo 'bájese porque me está causando problemas', así fue como el personal empezó a ser agredido", agregó la presidenta de la CIEJ. Entre tanto, a otras enfermera les "echaron agua con cloro" sus vecinos. Según Chávez, las pasantes también están siendo agredidas.



"No somos enemigos, al contrario, estamos para cuidarlos", dijo Chávez, explicando que las enfermeras siguen estrictas normas oficiales de higiene para garantizar su salud y la de los pacientes.



"Deben saber que el que seamos enfermeras no quiere decir que estemos contaminadas, para nada. Sabemos qué riesgos hay si no cumplimos con las medidas necesarias", aseveró la funcionaria.



Mientras Chávez espera que se atienda la denuncia, la CIEJ recomendó a los miembros del personal sanitario cambiar su uniforme por ropa habitual mientras se dirigen o regresan del trabajo para evitar agresiones en el transporte público o en la calle.



Reacción de las autoridades

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) manifestó su total respaldo a la CIEJ. "Hoy más que nunca debemos cuidar de todas nuestras trabajadoras y trabajadores del sector, sin ellas y ellos no podremos salir bien librados de la lucha contra el coronavirus, son mujeres y hombres que están al frente de la batalla y quienes estarán ahí cuando más lo necesitemos", escribió el titular de la SSJ, Fernando Petersen Aranguren.



"No vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra ellas y ellos", agregó el funcionario, quien aseguró que se dará todo el apoyo para que las enfermeras y enfermeros de Jalisco puedan desempeñar su labor con seguridad en las unidades de salud y en sus traslados.



El número de casos confirmados del nuevo coronavirus en México ascendió en 145 en las últimas 24 horas, elevando el total a 993, mientras que la cifra de decesos aumentó a 20. En Jalisco, un total de tres defunciones y 87 casos positivos fueron confirmados. (RT)