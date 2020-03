Nueva York registró 237 nuevas muertes y otros 7 mil casos de coronavirus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reportó un balance diario de 237 nuevas muertes por coronavirus y un aumento de 7 mil contagios, lo que elevó el total a 237 víctimas fatales en el estado y 59 mil casos.



En tanto, 8.503 pacientes están actualmente hospitalizados. De ellos, 2.037 debieron ser ingresados al área cuidados intensivos. Por su parte, 3.572 personas han sido dadas de alta.



En la Ciudad de Nueva York, epicentro del brote, se reportaron 4.002 nuevos casos, lo que elevó el total a 33.768 en la metrópoli, más de la mitad del total (59.513).



En la víspera, Donald Trump anunció que finalmente renunció a aplicar la cuarentena en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, después de que antes había planteado esa posibilidad en la lucha contra el coronavirus. "Una cuarentena no será necesaria", dijo Donald Trump unas ocho horas después que propusiera para la golpeada zona metropolitana de Nueva York alertar a los residentes para que no salieran del estado.



Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una autoridad nacional de salud, aconsejó la noche del sábado a los residentes de la región que no viajaran excepto para fines esenciales.



En tanto, las autoridades aplazaron las elecciones presidenciales primarias en el estado del 28 de abril al 23 de junio. Así, Nueva York se suma a más de una docena de estados que han postergado las internas, que incluye Ohio, Georgia, Luisiana, Connecticut, Maryland, Rhode Island, Indiana y Kentucky.