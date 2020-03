Por qué el coronavirus es más contagioso en algunas personas: Síntomas "clave"

La carga viral de COVID-19 es la cantidad total de virus que una persona tiene dentro de su organismo. Esta carga, permite predecir la naturaleza del virus y la transmisibilidad.. En cambio, carga viral refiere al número de partículas que una persona infectada lleva en su sistema inmunológico."La carga viral es el color brillante del fuego y la dosis infecciosa es la chispa que mantiene ese fuego vivo", explica Edward Parker en la Universidad de Higiene y Medicina Tropical de Londres.Por esta razón,Todos los diagnósticos de COVID-19 se realizan con PCR, una técnica de la biología molecular que amplifica los pequeños fragmentos del virus: para esto, se necesita una "dosis infecciosa" o copias de ADN del virus.Esta particularidad también se descubrió en virus como el SARS o en influenza. Sin embargo, la carga viral no tiene que ver con la severidad de síntomas cuando hablamos de COVID-19: en cambio, en el MERS, SARS y en la influenza los síntomas se intensificaron.La Asociación Británica de Otorrinolaringología detectó nueva sintomatología: la pérdida del olfato y del gusto. El sistema de salud en Gran Bretaña realizó declaraciones y confirmó que la pérdida de ambos sentidos tiene que ver con la "carga viral".En Italia, no encontraron diferencia en la carga viral al entre pacientes con síntomas y pacientes asintomáticos., se publicó en The Lancet, una revista especializada en medicina de Gran Bretaña.Debido a la amenaza de la carga viral, los especialistas recomiendan el aislamiento total.