El primer ministro del Reino Unido tiene coronavirus

"Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto. #StayHomeSaveLives", señaló el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en un escrito en la red social Twitter.



En tanto, por medio de un video que difundió por la misma red social manifestó que "continuará liderando a la nación desde su hogar" y contó: "He desarrollado síntomas leves del coronavirus, eso es una temperatura y una tos persistente".



"Siguiendo el consejo del director médico, me hice un examen y eso resultó positivo. Estoy trabajando desde casa y aislando a mí mismo. Eso es completamente lo que hay que hacer, expresó el funcionario británico.



Finalmente, expresó: "Puedo continuar, gracias a la magia de la tecnología, para comunicarme con mi equipo superior y liderar la lucha nacional contra el virus".