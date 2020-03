Un vuelo traerá a 86 argentinos que quedaron varados en Suiza

Este domingo 29 de marzo está confirmado que salga un vuelo de Zurich con destino a Buenos Aires. La aeronaves de la línea aérea, Edelweiss Air, trasladará a 86 pasajeros argentinos que no pudieron volver por la cuarentena del coronavirus.



La realización de este viaje fue reafirmado a Infobae por el embajador de Suiza en la Argentina, Heinrich Schellenberg. Se trata del vuelo WK2090 que saldrá del aeropuerto de Zürich a las 9:35 de la mañana con horario estimativo de arribo a Buenos Aires a 19:05.



Luego, esta misma aeronave regresará a Suiza con 310 turistas que están en el territorio argentino. Según el embajador Schellenberg se anotaron 365 para retornar a Europa.



Se espera que el vuelo dure 14 horas y media. La medida fue instrumentada por el gobierno Suizo. El pasaje no implicó costo alguno para los viajeros.



Este es uno de los vuelos previos a la suspensión del operativo de repatriación de argentinos que anunció el miércoles el presidente Alberto Fernández. Esos viajes quedaron suspendidos "hasta nuevo aviso".



Hasta hoy, se reportaron en Suiza 11.753 casos de infectados, 192 de muertos y 131 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se encuentra en el puesto 8 de países con mayor cantidad de infectados



Desde la sitio web de la Embajada recomendaron tomar las siguiente medida a los viajeros con destino a Zürich.



"Información importante para los turistas suizos que se inscribieron para el vuelo de regreso a Suiza".



Para evitar demoras e inconvenientes en los desplazamientos terrestres hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) en Buenos Aires, el Gobierno argentino solicita a los viajeros extranjeros, que no presenten síntomas de COVID-19:



- Pasaporte y una copia impresa de sus pasajes aéreos confirmados



-copia de la nota del Ministerio de Salud



Que de ser parados en la ruta por la policía se comuniquen inmediatamente con el consulado (número de emergencia + 54911 58675768 )



-Antes de iniciar un desplazamiento terrestre anticipen al consulado de las rutas a realizar camino al aeropuerto



Fuentes de la Cancillería indicaron a Infobae que quedan al menos 10.000 argentinos varados en el exterior solo en los principales destinos: México, Estados Unidos, Cuba, España, República Dominicana, Perú e Italia. Pero no es un número exacto, porque aún no se cruzaron todos los datos con Migraciones.



Por ahora, no es preciso si los operativos de repatriación se suspenden solamente para el caso de Aerolíneas Argentinas o también para las compañías del exterior que quieren venir a buscar ?con vuelos vacíos? a los ciudadanos extranjeros que aún permanecen en la Argentina.