OMS insta a intensificar el testeo y el aislamiento de los pacientes

En una estrategia similar que la que se emplea para controlar el VIH-sida y el Ébola , la Organización Mundial de la Salud instó a los países a "testear, testear, testear" para poder controlar la pandemia de Covid-19 . En una de sus últimas conferencias diarias de prensa Tedros Adhanom Ghebreyessus, presidente de la OMS, advirtió que si bien se puede evitar el colapso del sistema de salud y riesgos individuales, las medidas de distanciamiento social no bastarán para detener la multiplicación de los casos de coronavirus : "Es la combinación de ambas medidas lo verdaderamente efectivo", dijo Tedros.



"La semana pasada vimos una rápida escalada de los casos de Covid-19 -dijo el funcionario-. Se reportaron más casos en el resto del mundo que en China . También vimos una rápida escalada en las medidas de distanciamiento social, como cerrar escuelas o cancelar eventos deportivos. Pero no vimos una respuesta igualmente veloz en el testeo, aislamiento y búsqueda de contactos, lo que es la columna vertebral de la respuesta", segun publico el medio La Nación.



Y agregó: "Las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión, permitir que los sistemas de salud atiendan la demanda, y disminuir los riesgos para uno mismo y otros. Pero solas no son suficientes para extinguir esta epidemia. Es la combinación de ambas estrategias lo que hace la diferencia. La forma más efectiva de salvar vidas es romper la cadena de transmisión y para hacer eso uno tiene que testear y aislar. No se puede luchar contra un incendio con los ojos vendados, y no podemos detener esta epidemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje simple para todos los países: testeen, testeen, testeen. Analicen todos los casos sospechosos y, si dan positivo, aíslenlos".



Ante el coronavirus, igual que ante el ébola, "si los países quieren superar la epidemia, deben encontrar los casos y buscar a sus contactos", coincidió Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Y agregó Maria Van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias, que esto solo podrá conseguirse con "medidas agresivas de tests de detección de