Angela Merkel, en cuarentena: Su médico dio positivo de coronavirus

Angela Merkel fue puesta en cuarentena luego de haber estado en contacto con un médico alemán infectado con coronavirus, según informó este domingo su portavoz Steffen Seibert.



El comunicado no da más detalles sobre su situación, pero según la televisión pública ZDF, que cita fuentes gubernamentales, un médico que le inyectó la vacuna contra la gripe común habría dado positivo.



La canciller seguirá con su trabajo desde su casa y se someterá a un test para establecer si se ha contagiado con el COVID-19, prosigue esa fuente.



La canciller alemana y los líderes de los estados federados acordaron hoy restringir los contactos y prohibir las reuniones de más de dos personas para tratar de contener la extensión del brote.



Se permitirá salir a la calle con otra persona, ampliable a más si se trata de un núcleo familiar u otras formas de convivencia, informan medios alemanes al término de la videoconferencia entre Merkel y los representantes de los "Länder".



No hubo acuerdo para la extensión del confinamiento de la población a escala nacional, un sistema que ya se implementa en Baviera, pero al que se oponen otros estados federados.



"Hay que reducir absolutamente a mínimos todos los contactos", enfatizó Merkel ante los medios.



La canciller adelantó, además, que este lunes el Ejecutivo aborde un paquete de choque, que se definirá en un Consejo de Ministros extraordinario, seguido de otra sesión el miércoles y la entrada en el trámite parlamentario el viernes.



La televisión pública ARD avanzó ayer que la coalición de Merkel aprobará un nuevo endeudamiento de al menos 150.000 millones de euros, mientras que otros medios doblan esa cantidad.



Asimismo, se prevé una batería de ayudas para paliar los efectos económicos del coronavirus en los ciudadanos, incluidas garantías contra los desahucios para quien no pueda pagar el alquiler.



Alemania está entre los países con más alto número de contagios: 18.616, con 55 víctimas mortales, según las cifras difundidas este domingo por el Robert Koch Institut (RKI), competente en la materia en Alemania, que basa sus datos en casos verificados en laboratorio.



La Universidad John Hopkins de EEUU, con una actualización más dinámica basadas en datos de diversas fuentes, eleva este domingo la cifra de infecciones en Alemania a 23.921 y sitúa la de muertos en 92.