Médica española con coronavirus: "El virus no sólo mata a gente mayor"

"No dejen los niños con los abuelos, son la gente más frágil"

Nadie es inmune. ¡Quédense en casa!

Nadie es immune!! QUEDAROS EN CASA!!!protegeros es proteger tambien a los otros!

Los numeros hablan, solo en la Lombardia:

5500 ingressados

767 en la UCI

1218 MUERTOS

Total de casos 13272



"Hay gente joven entubada con necesidad de altas concentraciones de oxígeno"

"Lo que me ha impactado más es la facilidad del contagio"

Hoy, en cuarentena cuenta que sabía lo que podía pasar porque. En diálogo con, menciona que el hecho que "se me complicara con una neumonía lo he vivido con más angustia, porque viendo la evolución que hacen estas neumonías, que pueden llegar a ser muy graves, eso no te deja demasiado tranquila".Mencionó que lo que más le cuesta de este aislamiento que atraviesa es "no poder trabajar con mis compañeros, el no poder estar en primera línea es algo que llevo muy mal. Quien me conoce sabe que en 10 años he trabajado casi todos los días.¿Cree que la situación en España puede llegar a parecerse a la de Italia?, le consultaron. "Hace días que hablo con amigos, también con mis padres. Hablando con ellos me di cuenta de que en España, hasta hace bien poco, no se entendía la gravedad de la situación. EMis padres y mis amigos están en España, y no quiero que vivan lo mismo que está ocurriendo en Italia".Al mismo tiempo aconsejó: "Quédense en casa. Esta enfermedad no es como una gripe, provoca neumonías muy graves, y no sólo se muere la gente mayor, paralelamente hay gente joven entubada con necesidad de altas concentraciones de oxígeno".Pidió encarecidamente además: ", y si menos personas enferman, mejor podrá resolver la situación el sistema sanitario".Respecto de la situación de los hospitales italianos, la médica contó: "Están completamente colapsados, sobre todo los de la zonas más afectadas como Lodi, Cremona y Bérgamo. Ayer conocimos la noticia que en Bérgamo ya no hay más plazas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y que los pacientes tienen que ser desviados a otros centros. Y eso que Lombardía tiene uno de los sistemas sanitarios mayores de Europa: hay muchas plazas de UCI, muchas camas, pero se están empezando a agotar".. Es una situación dura"."Nadie de nosotros había vivido una pandemia tan grave y dura. Y sobre todo con tantos casos concentrados en una cierta zona en tan poco tiempo. Ese es el principal problema, tener tantos casos de una misma patología concentrados en tan poco tiempo. Eso es lo que hace que el sistema sanitario colapse. No es tanto la enfermedad en sí misma. A ver,Lo que más le ha afectado "es la facilidad del contagio. El virus se contagia muy fácilmente. Hablando, tosiendo, con un apretón de manos, un abrazo, un beso, tocando una superficie que ha estado en contacto con el virus... Y también su virulencia. No había visto nunca casos de neumonías tan graves. Recuerda mucho al SARS, también al MERS, pero enfrentarte a tantos casos a la vez como ahora es impresionante".Todo el esfuerzo que supone, creando plazas de UCI en salas operatorias, compañeros trabajando muchas horas con las máscaras que acaban con dificultad para respirar y dolor de cabeza... Nadie se ha echado para atrás. Todo lo contrario, los profesionales estamos unidos más que nunca, con la máxima colaboración".

Todo el mundo empieza a tener parientes, amigos, que tienen el virus

Respecto de s estado de salud, refirió: ". Ni tan sólo he necesitado que me trataran con la terapia antiviral porque, por suerte, mi cuerpo ha respondido bien, con lo que sólo me han tenido en observación para que no tuviera dificultades para respirar".Y es que 1.640 muertos en 26 días en una sola región pone los pelos de punta. Por eso nos tenemos que quedar en casa", aseveró por último la médica.Fuente: La Vanguardia