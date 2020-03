Sigue alarmando la cifra de muertos en Italia: 627 en un día

La cifra alarma ya que se registra pese a la profundización de las medidas de restricción a la población en varias regiones."Lamentablemente, ya que los estudios definitivos sobre la causa los está elaborando el Instituto Superior de Sanidad", explicó hoy el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli., luego que ayer superara a China, el país desde donde se disparó el virus, y pese a tener una población 20 veces menor a la potencia asiática.Borrelli anunció además que se registraron 4.670 nuevos casos de Covid-19 entre ayer y hoy, que elevan al total a 47.021.Antes de anunciar los nuevos casos del día, Borrelli había planteado en una entrevista con la radio Rai2 que el pico de los contagios podría "llegar la próxima semana o la siguiente"."Todos dicen que vamos hacia el pico y esperamos que sea pronto", agregó.Los números oficiales se conocieron horas después de que un experto afirmara que los casos totales en el país podrían ser el doble que los declarados hasta ahora."En las cuentas del coronavirus no se agregan más los asintomáticos, ni quien está en casa con fiebre, tos o resfrío pero no va a un hospital. Quiere decir que los potenciales contagiados podrían ser muchos más; incluso, el doble de las estadísticas", advirtió el epidemiólogo Vittorio Demicheli en declaraciones al diario Corriere publicadas este viernes."Hace falta adecuar a hoy las estrategias para gestionar los pacientes en domicilio además de en el hospital", agregó el técnico del instituto Ats de Milán y de la unidad de crisis del gobernador lombardo Attilio Fontana.En ese marco, Demicheli reconoció que se desconoce "cuántos pacientes se contagiaron sin desarrollar síntomas o manifestando una gripe normal"."Quien tiene fiebre en su casa es muy probable que tenga el Covid-19. Si todos van al hospital, sería imposible de gestionar", planteó el experto.Hoy se anunció además que el gobierno de la norteña región de Lombardía, la más golpeada en Italia por la pandemia del coronavirus, decidió desplegar al Ejército para hacer cumplir las medidas de restricción de desplazamientos.Con la autorización del Ministerio del Interior, más de 100 unidades del Ejército llegarán a la Lombardía, incluida la capital regional Milán, "para el control de las medidas de contención" dispuestas por la administración nacional hasta el 3 de abril, informó el Comité Provincial para el Orden y la Seguridad Pública de Lombardía.En Roma, mientras tanto, las autoridades locales anunciaron que desde este sábado se controlará a "todos los autos" que circulen por la capital italiana, luego que en los últimos fines de semana miles de italianos salieran a hacer ejercicio y deambular por la ciudad pese a las restricciones del gobierno.Otras regiones, como la sureña Campaña, piden en cambio al gobierno nacional que "militarice todo", ante una posible escalada de casos originada por la masiva movilización de personas desde el Norte, según planteó hoy el gobernador regional Vincenzo de Luca en Facebook.En la misma línea, el gobernador de Puglia, en el sureste del país, denunció también que "el 15% de los estudiantes que regresaron" a su región desde el Norte "presentaron fiebre o síntomas de gripe" que podrían ser compatibles con el Covid-19 y que se puede extender la enfermedad por zonas donde aún no tiene presencia masiva.Los especialistas chinos que están en el país asesorando a las autoridades italianos hoy advirtieron sobre lo mismo, aún mucha gente no cumple con la cuarentena obligatoria.Desde el 11 de marzo, el Ministerio del Interior denunció formalmente a 61.085 personas por violar las restricciones.Pero no todas son malas noticias en Italia. Después de un mes de internación, hoy le dieron el alta al primer italiano que dio positivo de coronavirus y que demostró que la pandemia había llegado a ese país europeo.