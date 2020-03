Estudian un tipo de sangre que sería más vulnerable para el coronavirus

Según estudio preliminar de China, las personas con sangre tipo A son más vulnerables al coronavirus. Un estudio realizado por científicos de Wuhan y Shenzhen en China sostuvo que las personas con sangre de tipo A desarrollarían síntomas más severos y necesitarían un tratamiento aún más arduo. El informe no proporcionó una explicación sobre la interacción molecular entre el virus y los diferentes glóbulos rojos.El equipo estuvo dirigido por Wang Xinghuan del Zhongnan Hospital en la Universidad de Wuhan. Estuvieron investigando la sangre de 2,173 pacientes con coronavirus en esa provincia, la más afectada y de donde salió el virus. Encontraron que aunque el tipo 0+ es más común que el tipo A, 41% de las muertes por coronavirus representaban a ese grupo sanguíneo: 85 de los 206 pacientes estudiados."Las personas con sangre tipo A podrían necesitar una protección personal especialmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección", asevera el estudio. Además descubrieron que el tipo de sangre O es el grupo más resistente a la enfermedad. "El grupo sanguíneo O tiene un riesgo significativamente menor para la enfermedad infecciosa", dice el paper. Los científicos advirtieron que necesitarían hacer más pruebas para que el informe sea más concluyente.La noticia dio la vuelta al mundo aunque, vale la pena aclarar, son estudios preliminares que todavía no tuvieron peer-review: es decir, no está listo para su publicación en jornales de ciencia. Es que el novel coronavirus está poniendo en jaque algunos de los protocolos más firmes del método científico: como el avance del virus es tan rápido, las universidades y centro de investigación están haciendo conocer sus resultados en los que se conoce como el estadío de "pre-print" para que otros puedan seguir estudiando los descubrimientos en base a esos resultados preliminares.