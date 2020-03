Acción solidaria en la pandemia: Futbolistas alemanes donaron un millón de euros

Los dos jugadores del Bayern Múnich y del seleccionado alemán anunciaron este viernes que crearon la iniciativa "We kick Corona" con un aporte incial de ambos por un total de un millón de euros para instituciones sociales y caritativas."En el campo de juego podemos vencer a cualquiera. Pero solo juntos podemos derrotar al coronavirus", tituló Goretzka la campaña, según un despacho de DPA."Joshua y yo hemos pensado en cómo podemos ayudar y hacer nuestra contribución", dijo el mediocampista de 25 años en un vídeo de 51 segundos que publicó en Twitter. Goretzka invitó a sus seguidores a participar con donaciones y difundir la propuesta."Nosotros dos donamos juntos un millón de euros y esperamos que muchos de ustedes sigan el ejemplo", señaló Goretzka, y finalizó luego: "Quédense en casa, que sigan sanos, y así no veremos pronto otra vez".Goretzka y Kimmich ya formaron parte de una acción conjunta del equipo nacional alemán, por la que se donaron esta semana 2,5 millones de euros para fines sociales.La selección germana también pidió a sus fans que se involucraran. "Tenemos que cuidarnos mutuamente en tiempos como estos", dijo el capitán Manuel Neuer."Todos juntos somos un gran equipo, no sólo en el campo de fútbol, sino también en nuestra sociedad", añadió.