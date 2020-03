Coronavirus en EE.UU: murieron cuatro integrantes de una misma familia

Nueva Jersey es uno de los estados de los EE.UU. que más sufre el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19. Ahora se conoció la desgracia de una familia local que perdió cuatro de sus miembros a causa de la enfermedad.Vincent Fusco murió el jueves en un hospital de Freehold, reportó el portal NJ.com. Su muerte fue confirmada por Roseann Paradiso Fodera, abogada y familiar. La madre de Fusco, Grace, había fallecido el miércoles, poco después de que otro hijo suyo, Carmine Fusco, muriera en Pensilvania. Por último, la hija de Grace Fusco, Rita Fusco-Jackson, perdió la vida el viernes pasado.En sus últimas horas, Grace no estaba al tanto del deceso de sus dos hijos, contó el abogado al periódico. Carmine Fusco falleció horas antes que su madre en un hospital del noreste de Pensilvania, donde residía. Una hermana confirmó su muerte (la primera en el estado a causa del virus) al diario Morning Call of Allentown.Carmine Fusco y Rita Fusco-Jackson, quienes tenían ambos de alrededor de 50 años eran 2los hermanos más maravillosos que alguien podría tener", dijo su hermana Andriana. "Eran buenas personas. No sé porque está pasando esto. No merecían esto, eran muy jóvenes'', se lamentó.Carmine Fusco era entrenador de caballos de competencia en carreras. Andriana dijo que el virus pudo haber ingresado a la familia después de que una persona que estuvo en contacto el exentrenador hípico que trabajó durante varios, asistió a una reunión familiar.Andriana Fusco también le dijo al periódico que su hermano no había ido a Nueva Jersey en las últimas dos semanas y que no lo veía desde el mes pasado. Comentó que otros miembros de la familia también están enfermos a causa del virus.Estados Unidos superó este jueves la barrera de los 10.000 casos de infecciones del nuevo coronavirus y suma 154 muertos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins usado como referencia nacional.A dos meses del primer caso de coronavirus en el país, muchos hospitales dieron la voz de alarma ante la falta de suministros. El gobierno de Donald Trump anunció que ayudará a compensar la posible escasez de suministros médicos y el posible despliegue de dos naves hospitalarias para reforzar la capacidad médica.En las últimas medidas, las autoridades anunciaron que la mayoría de los arrestos y expulsiones de inmigrantes indocumentados se suspenderán "temporalmente" debido a la crisis de salud relacionada con el nuevo coronavirus. Fuente: (Agencias).-