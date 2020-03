Coronavirus: Ascienden a siete los muertos en Brasil

Internacionales Registran la primera muerte por coronavirus en Perú

Tres personas mayores de 60 años que estaban internadas fallecieron en las últimas horas, con lo cual ascendió a 7 la cifra de muertos por coronavirus Covid-19 en Brasil, que reportó 621 casos confirmados y este jueves comenzó un acelerado operativo de reducción de actividades y medidas como el cierre de las fronteras terrestres con Argentina y otros siete países.Ante el aumento de infectados y muertos, el gobierno de Bolsonaro lanzó una serie de medidas para hacer frente a la pandemia, como el cese por al menos dos meses del cobro de cuotas de préstamos personales de familias y jubilados y pequeñas empresas en el banco público Caixa Económica Federal.Más tarde, una resolución del Ministerio de Justicia y de Salud publicada en el boletín oficial ordenó a partir de hoy el cierre de las fronteras terrestres con Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa y Surinam para extranjeros no residentes.Las cargas con camiones no serán prohibidas, así como la convivencia en las llamadas "ciudades gemelas" que comparten las fronteras secas, divididas apenas por una calle de libre tránsito, como ocurre por ejemplo en lugares de las provincias de Misiones y Corrientes.En la resolución del gobierno no hubo mención al transporte aéreo. Sin embargo, con algunas excepciones, las aerolíneas han dejado de viajar al exterior o a hacer escala en el país para seguir viaje a otros países de la región, como Argentina.Por ahora las víctimas fatales se concentran en los estados de Rio de Janeiro y San Pablo.En este último, el mayor estado del país con 44 millones de habitantes, todos los fallecidos son de la misma red de medicina privada Prevent Senior, clínicas destinadas a la tercera edad.La multiplicación de casos llevó este jueves a la ciudad de San Pablo, la más grande de Sudamérica, a comenzar mañana a frenar su marcha frenética: los locales nocturnos fueron prohibidos y no habrá comercio directo al público ni en restaurantes ni en bares, apenas servicios de alimentación para llevar, mercados, estaciones de servicio y farmacias.En la ciudad de Rio de Janeiro, otra de las más afectadas del país, algunas de estas medidas restrictivas ya se pusieron en práctica."Pido a la población que crea en la gravedad de la situación y siga las orientaciones de las autoridades de evitar salir de casa e ir a las unidades médicas sin necesidad", dijo el secretario de salud de Río de Janeiro, Edmar Santos.Las palabras del secretario estaban también dirigidas a Bolsonaro, quien ha calificado al alarma mundial y las medidas de cuarentena en el mundo como "una histeria".Esta no es la única tensión política que protagoniza el gobierno de Bolsonaro por el coronavirus.La confrontación diplomática escaló aún más cuando el vicepresidente Hamilton Mourao desautorizó hoy al hijo de Bolsonaro y destacó que el diputado "no habla por el gobierno".Sin embargo, en paralelo, el canciller Ernesto Araújo calificó de "inaceptable" la reacción de la embajada china, en una muestra más de las tensiones internas que existen dentro del gobierno brasileño.Desde el Congreso, en tanto, todo el frente parlamentario del agronegocio repudió al diputado Bolsonaro, quien finalmente terminó emitiendo un comunicado en el que aseguró que no quiso ofender al pueblo chino y pidió respetar su libertad e inmunidad de expresar su opinión.