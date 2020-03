EE.UU suspendió otorgamiento de visas por la pandemia del coronavirus

Estados Unidos anunció la suspensión del otorgamiento de pasaportes en todo el mundo por la situación del coronavirus. Hasta el momento no se ha anunciado una fecha límite sobre esto.



Así lo comunicó una portavoz del Departamento de Estado, especificando que se trata de una medida sin precedentes que podría afectar a miles de personas en casi todo el mundo. Las autoridades no aclararon por cuánto tiempo durará la medida ni a cuántos países afectará.



Por el momento, en casi 12 países, incluidos Corea del Sur, Sudáfrica, Alemania y España, se anunció que estaban deteniendo o reduciendo significativamente los servicios consulares.



"Las embajadas y consulados en estos países (que aún no están determinados) cancelarán todas las citas de visas de inmigrantes y no inmigrantes de rutina a partir del 18 de marzo de 2020", dijo una portavoz del Departamento.



La funcionaria añadió que los cuerpos diplomáticos de EE.UU en el extranjero continuarán brindando servicios de visa de emergencia "según lo permitan los recursos". Además, los servicios a los ciudadanos de Estados Unidos seguirán disponibles.



Precisó además que "las embajadas reanudarán los servicios de visa de rutina tan pronto como sea posible".



Cabe destacar que los 50 estados en Estados Unidos han reportado nuevos casos, por lo que el número total de infecciones conocidas en el país se acerca a 8.000. Por lo tanto, el número de muertos en EE.UU por el coronavirus ha subido al menos a 151.