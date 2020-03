Elefantes entraron a un campo, tomaron vino y durmieron la siesta

El aislamiento social causado por la pandemia de covid-19 cambió los paisajes urbanos de todas las grandes ciudades del mundo. Incluso Nueva York, conocida como "la ciudad que no duerme", debió cerrarse al público para que todos sus ciudadanos permanezcan en sus casa. Pero la cuarentena por el coronavirus no solo afectó a las urbes, sino también a las áreas rurales de todo el planeta, muchas de las cuales abandonaron su actividad habitual.En la provincia china de Yunan, este contexto fue el marco ideal para que 14 elefantes ingresaran a una granja y bebieran cientos de litros de alcohol. El grupo de mamíferos aprovechó la cuarentena humana para meterse en este campo del suroeste de China en busca de algo de comida. Al no encontrarla, los animales se conformaron con consumir una importante reserva del licor de maíz típico de la zona: en total, bebieron 30 kilos del vegetal fermentado, según publicó el medioLo más simpático de la noticia es que además de la desaparición del fermento de maíz, los 14 elefantes fueron encontrados durmiendo en un campo de té, muy cerca de donde bebieron el licor. En las fotos, que se convirtieron en viral muy rápidamente, se puede ver a los animales descansando sobre el cultivo.