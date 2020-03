EEUU cierra temporalmente su frontera con Canadá

Además, Estados Unidos también prohibirá temporalmente los cruces no esenciales de la frontera con México debido a la pandemia y suspendió el otorgamiento de visa de ingreso a su territorio en numerosos países.



Las medidas se toman en momentos en que en el territorio estadounidense hay confirmados más de 6.500 casos de COVID-19 y 114 muertos.

El mandatario confirmó la noticia del cierre de la frontera con Canadá a través de Twitter y aseguró que la medida se tomó "por mutuo acuerdo" con el gobierno de Justin Trudeau, aunque desde Ottawa hasta el momento no hubo mención al tema.



Trump destacó que el cierre de la frontera entre ambos países norteamericanos afectará al "trafico no esencial", aunque no dio mayores detalles.

"El comercio no se verá afectado", enfatizó Trump.



Canadá y Estados Unidos tienen firmado junto a México un nuevo tratado comercial, aunque el mismo no entró aún en vigencia.



Debido al avance del coronavirus, que ya afecta a los 50 Estados estadounidenses, el presidente Trump ya había dispuesto el cierre de las fronteras con la Unión Europea y China, los más afectados por la pandemia.



En tanto, con relación a México, Trump dijo que invocará una ley federal que le permite prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personas que cruzan la frontera.



El presidente precisó que solo quiere permitir los cruces considerados esenciales, para el sector médico, el militar y otros.



Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este miércoles que está en comunicación con sus pares de Canadá y Estados Unidos para facilitar la coordinación y el intercambio de información respecto a la contingencia por el coronavirus.

NA