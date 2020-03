Merkel afirmó que el coronavirus "podría infectar al 60% de los alemanes"

La canciller alemana ratificó este miércoles su preocupación ante el coronavirus, que se cobró la tercera víctima en el país y ha producido al menos 1.850 contagios, por lo que llamó a sus compatriotas a ser solidarios y actuar con sentido común para ralentizar la propagación.



La canciller alemana, Angela Merkel, recomendó a sus compatriotas evitar el apretón de manos como forma de contrarrestar la transmisión del coronavirus, pandemia que -insistió- podría contagiar a entre 60 y 70% de la población germana y ya causó más de cuatro mil muertes en todo el mundo desde principios de diciembre de 2019 y con una alarmante velocidad de propagación.



"El virus está aquí. No hay vacuna, ni tratamiento. No hay inmunidad", constató Merkel en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Jens Spahn y el director del Instituto Robert-Koch, Lothar Wieler, quien, sobre la previsión de infectados señaló que "ante la imposibilidad de combatir la epidemia con los medicamentos actuales, la única forma de lidiar con la crisis es ganar tiempo, impedir que todos los contagios se produzcan simultáneamente".



"Nuestra solidaridad, nuestro sentido común y nuestros corazones están siendo puestos a prueba y espero que superemos esta prueba", expresó la mandataria en una rueda de prensa en Berlín junto con el ministro de Salud, Jens Spahn.



La canciller recomendó a la población que sustituya el tradicional apretón de manos por el contacto visual directo acompañado por una sonrisa prolongada como forma de saludo para evitar el riesgo de contagio. "Mirar y sonreír durante un segundo más y no colocar tu mano en la persona cercana es también una buena opción", precisó.



La canciller defendió el sistema federal que otorga competencias a las regiones en materia de salud y seguridad, pero pidió una actuación concertada y llamó a los distintos estamentos de autoridades a seguir las recomendaciones del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental para el control enfermedades contagiosas en Alemania.