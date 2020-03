Coronavirus: ante casos en la ciudad uruguaya de Salto brindan recomendaciones

Las autoridades de Salud de Salto (Uruguay), Dra. Rosa Blanco (Directora de Salud MSP), Sofía Piegas (integrante de la Dirección de Salud de Salto) y Dr. Juan Pablo Cesio (Dirección de Salud de la Intendencia), brindaron una conferencia de prensa en la noche de este viernes, donde dieron precisiones sobre las dos mujeres de Salto que contrajeron el nuevo coronavirus Covid-19.Sofía Piegas, integrante de la Dirección de Salud de Salto aseguró que ambas mujeres cursaron la enfermedad de manera "totalmente benevolente" y que incluso, una de ellas, solo experimentó un resfrío.Por su parte, la directora de Salud Rosa Blanco, aseguró que continúan con el "seguimiento epidemiológico" entre las personas que tuvieron contacto con las dos pacientes.También adelantó que "vamos a tratar de suspender todos los espectáculos del fin de semana para evitar circulación de personas hasta que no culminemos el seguimiento epidemiológico", agregó la directora de Salud de Salto.Insistiendo en que, "sin alarmar, hasta que terminemos el rastreo epidemiológico, sugerimos circular sólo lo necesario por la ciudad", finalizó.Con respecto a las dos mujeres diagnosticadas, admitió que hay personas cercanas que tienen síntomas. "Hay otras personas sintomáticas que entrarían como casos sospechoso, pero están en estudio todavía. A las personas que se les hace seguimiento y a las personas que han tenido contacto, les pedimos que no circulen", dijo Blanco.Blanco pidió además a las personas del entorno de estas mujeres y a quienes padezcan síntomas, que consulten al médico desde sus casas. "La idea es, sin alarmar, moverse a los sitios necesarios y tratar de no ir a las emergencias médicas. Eso sería nefasto para los días siguientes", sentenció.Fuente: Diario El Pueblo