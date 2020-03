Análisis confirmaron que Bolsonaro no se contagió, pero deberá repetir el test

El resultado del test de laboratorio fue comunicado al mediodía del viernes por el propio Bolsonaro en redes sociales. El presidente publicó un mensaje en redes sociales con una foto en la cual hace un "corte de mangas", un gesto obsceno que en otras ocasiones ha ofrecido a periodistas.



"La vida sigue normal", dijo el presidente brasileño a seguidores, hoy por la tarde en las afuera de la residencia presidencial de la Alvorada en Brasilia.



Por seguridad, Bolsonaro mantuvo una considerable distancia luego de romper el aislamiento determinado el jueves. Sin embargo, incluso con el resultado negativo, la prensa brasileña reportaba que Bolsonaro deberá pasar por un nuevo examen de Covid-19 a principios de semana y que continuará aislado en Brasilia.



El presidente, de 64 años, había viajado el fin de semana pasado a Florida y había cenado con su par estadounidense, Donald Trump. Descartada la posibilidad de contagio, el presidente dijo que tendrá "grandes desafíos por delante" debido a que existen "muchos problemas por resolver".



Al conocer la noticia, cerca del mediodía, ofreció un nuevo ataque a los medios de comunicación: "No crean en los medios fake news. Son ellos los que necesitan de ustedes". Por la mañana, algunos medios internacionales habían dado por confirmado el contagio.



El Ministerio de Salud brasileño reportó hoy 98 casos de contagio y los sospechosos subieron moderadamente hasta 1485 casos. Sin embargo, en la compilación de casos quedaron afuera algunos ya confirmados en la esfera estadual, por lo que se cree que el número total rondaba los 150. El contagio de coronavirus alcanzó por primera vez hoy todas las regiones de Brasil luego de que el gobierno del estado de Amazonas confirmó el primer caso de contagio en el norte.



Río de Janeiro y San Pablo fueron calificadas hoy como las primeras dos ciudades con "transmisión comunitaria", es decir, que no es posible rastrear el origen del virus.



"Si se reduce el tránsito de personas en un 50% se consigue controlar la epidemia", dijo en una conferencia de prensa en Brasilia el secretario de vigilancia en Salud Wanderson de Oliveira, quien pidió reducir el flujo urbano para controlar el contagio "comunitario".



De Oliveira sugirió que se estimule el home office y orientó a escuelas a trabajar en enseñanza a distancia siempre que se pueda.



El avance del nuevo coronavirus en Brasil llevó a las autoridades a adoptar medidas más drásticas hacia el fin de la semana.



Río de Janeiro suspendió por quince días, por decreto, las clases en las escuelas, convirtiéndose en el segundo en avanzar en esa medida luego de Brasilia. San Pablo decidió la suspensión a partir del día 23.



El Ministerio de Salud comunicó que quedaron suspendidos todos los cruceros en la costa de Brasil.



La alcaldía de San Pablo, además, suspendió todos los eventos que impliquen aglomeración de personas por tiempo indeterminado. Río avanzará con una medida similar a partir del lunes por decreto.



El gobernador, Wilson Witzel, dijo que la policía del estado podrá bloquear el acceso a las playas de la ciudad para evitar aglomeraciones de personas. Teatros, cines y museos también quedarán suspendidos, y el acceso a shoppings podrá ser limitado.



En tanto, el gobernador de Roraima, estado limítrofe con Venezuela, pidió al gobierno federal el cierre de la frontera con ese país para intentar contener los contagios. El gobierno local teme que el aumento de casos de contagio en ese país (hoy confirmó los primeros dos) pueda disparar una fuga en masa de personas hacia Brasil.



El equipo económico de Bolsonaro preparaba hoy un paquete de medidas de emergencia, que serían presentadas entre hoy y mañana. Atneanoche se dipuso el adelanto del medio aguinaldo para jubilados y pensionados.



El ministro de Economía Paulo Guedes insistió en que el momento crítico exige "transformar la crisis en reformas".



Los anuncios colaboraron para mejorar un poco el humor del mercado. Luego de un jueves de pánico, el valor de las acciones subió 13,91% en la Bolsa de San Pablo. El dólar cerró a 4,81 reales por unidad.



Pese al repunte, la Bolsa no evitó concluir la semana como la peor desde 1998, con un retroceso del 15%.