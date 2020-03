Brasil detectó dos casos autóctonos de coronavirus

Brasil vive de cerca la expansión del coronavirus y comenzó a intensificar las medidas. La ciudad de Rio de Janeiro registró los dos primeros casos de personas que contrajeron el coronavirus de forma "local" sin haber tenido contacto con alguien llegado del extranjero, mientras que en Brasilia las autoridades suspendieron las clases para evitar la diseminación de la enfermedad.



Los primeros pacientes autóctonos de Rio de Janeiro son un hombre de 72 años y su esposa de 68, quienes se encuentran aislados en su residencia. Con la confirmación de que estos pacientes son "locales", el Gobierno de Rio ejecutó la fase 1 del Plan de Contingencia, que determina la habilitación de 206 camas en hospitales públicos para dar atención a los pacientes de coronavirus con cuadros graves.



El secretario de Salud estadual, Edmar Santos, confirmó este jueves que dio positivo el examen y la contraprueba del hombre de 72 años. Según los medios locales, la mujer de 68 años también es una paciente "local", ya que se habría contagiado de su propio marido.



Rio de Janeiro es el segundo estado más afectado por el coronavirus con trece casos, según los datos oficiales. La tendencia es que los contagios locales crezcan en todo Brasil y que el número de enfermos tenga un crecimiento "exponencial", según dijo el ministro de Salud nacional, Luiz Henrique Mandetta.



Por su parte, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, comentó a través de las redes sociales que analiza la suspensión de las clases pero no determinó la fecha en que se implementaría la medida. En cambio, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, ya firmó un decreto para suspender hasta el martes el ciclo lectivo en escuelas y universidades públicas y privadas.



La medida también dispone la cancelación de manifestaciones, recitales y reuniones en templos. Las principales avenidas de la capital no mostraban este jueves el habitual congestionamiento de tránsito que se observa en horarios pico. Hay menos autos y muchas personas optaron por trabajar desde sus casas, a modo de prevención.



Faltan mascarillas



El Ministerio de Salud hace malabares para conseguir las máscaras que le reclaman los 26 estados y el Distrito Federal del país.



"El mundo concentró las fábricas de remedios en la India y de máscaras en China. Al cerrarse la llave de China faltan máscaras en el mundo", dijo el ministro Luiz Henrique Mandetta y agregó que se trabaja con el escenario más grave, en el que no se identifica el origen del contagio.



"Vamos a enfrentar una guerra", declaró. "Pero no dejaremos a nadie de lado".



Se espera que el Ministerio actualice el número de casos positivos más tarde el jueves.



Mandetta alertó por la situación de coronavirus especialmente en tres de las ciudades más pobladas del país: San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, y pidió al Congreso recursos extraordinarios de 1.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia en Brasil.



En el estado de San Pablo, el más rico y poblado del país, varias universidades suspendieron las clases.