Murieron después de 60 años de casados y con horas de diferencia por el Covid-19

Severa Belotti, de 82 años, y Luigi Carrara, de 86, un matrimonio italiano que llevaba más de 60 años de casados y que residían en la localidad de Albino en Lombardía, Italia, fallecieron con pocas horas de diferencia producto del brote de coronavirus que afecta al país.Al igual que muchas familias golpeadas en estos días por la tragedia, su hijo Luca eligió Facebook para despedir a los padres. "Chau, papá y mamá, este virus malo se los llevó a ambos el mismo día, ¿seguirán discutiendo allá arriba también? Creo que sí, pero luego todo termina con un abrazo", escribió.La pareja vivía en el pequeño pueblo de Albino, en la provincia de Bérgamo, de la norteña región de Lombardía, que es la más afectada por el Covid-19. Sus últimos ocho días los pasaron encerrados en su hogar con fiebre alta, antes de que durante el fin de semana último fueran internados. "Pasaron ocho días con fiebre de 39 grados. El médico de cabecera no estaba, los equipos de emergencia no pudieron ir", relató su hijo. Finalmente, el fin de semana, cuando la situación empeoró, primero el padre y luego la madre fueron transferidos al hospital Papa Juan XXIII, de Bérgamo."Mi padre tenía 86 años, era anciano, pero no tenía patologías", comentó Carrara, quien agregó que "las personas deben entender que tienen que quedarse en casa, porque, pese a que digan que las víctimas son personas mayores, cuando les toca a los padres de uno es muy difícil"."Mis padres murieron solos, asesinados por el virus el mismo día. Tus seres queridos permanecen solos y ni siquiera puedes despedirte de ellos, abrazarlos, tratar de darles algo de consuelo, tal vez incluso con una mentira piadosa: todo va a estar bien", concluyó el hombre.El relato de Luca Carrara coincidió con el de los médicos del hospital de Bérgamo, quienes describieron un escenario similar "al de una guerra", en el que deben elegir a quién tratar y a quién no de acuerdo con las probabilidades de supervivencia. En Lombardía ya perdieron la vida al menos 468 personas; en la provincia de Bérgamo, 116 y en Albino, 6.