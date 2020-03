Asciende a 26 el número de muertos por coronavirus en España

Como nueva medida para contener la propagación del virus, las autoridades regionales del País Vasco anunciaron que se cerrarán los centros educativos de todos los niveles en la capital, Vitoria, uno de los epicentros de contagio.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, había explicado minutos antes que en las próximas horas se iban a discutir las "medidas importantes" en la región de Madrid y en el norteño País Vasco.



Simón compareció al mismo tiempo que las autoridades de Madrid confirmaban 16 muertes por el coronavirus, lo que disparó el número de víctimas fatales y contagios en la región, que pasaron en 24 horas a ser el doble.



Poco después, en el País Vasco se informó del fallecimiento de una mujer con 69 años y patologías previas, lo que elevó el número de víctimas fatales en la región a seis.



En la Comunidad de Madrid se cerraron ya más de 200 residencias y centros de día para ancianos y en el País Vasco se habían clausurado de cinco escuelas.



Otro de los brotes en el que pusieron especial atención las autoridades se produjo en la localidad de Haro, en La Rioja, donde la Guardia Civil española está desplegada para asegurar que confinamiento de un grupo de personas contagiadas por acudir a un funeral en Álava, capital del País Vasco.



En total, España registró 16 muertes en Madrid, 6 en el País Vasco, 2 en Zaragoza, y una en Barcelona.



En cuanto a los contagios, se registraron 1.006. El brote más importante está en Madrid con "un incremento de más de 200 respecto a los datos de ayer. Todos los datos están asociados a grupos concretos de transición", indicó Simón, refiriéndose a la información que sitúa a la región madrileña como la más afectada con 436 diagnósticos.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asistió hoy por primera vez a la reunión del comité de seguimiento de la epidemia de coronavirus, que mantiene a España en un riesgo "moderado" y con medidas de "contención", que no implican restricciones de desplazamiento masivos para la población, como en Italia.



Las autoridades españolas acordaron que grandes eventos deportivos de carácter internacional -concretamente los que implican desplazamientos de seguidores de otros puntos de Europa y zonas de riesgo- se celebren a puertas cerradas, mientras piden a los ciudadanos con síntomas que se autoimpongan un aislamiento y se comuniquen con los servicios sanitarios.



Aunque no se tomaron medidas restrictivas generalizadas, algunas empresas en zonas afectadas por el brote de coronavirus enviaron a sus empleados a casa a trabajar.



También se postergaron o suspendieron actividades y eventos de ocio y empresariales por decisión de los propios organizadores, con una repercusión todavía incalculable para el sector turístico en particular, el mercado laboral, y la economía en general, que ya muestra signos de recesión.