Colombia: la brutal muerte de Juan Diego González, ex jugador de San Lorenzo

Once Caldas lamenta el fallecimiento de Juan Diego González Alzate. La institución expresa condolencias a los familiares y amigos del ex jugador que hizo parte del club en los años 2005 al 2007. Paz en su tumba. pic.twitter.com/BExLtfMNWK — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) March 5, 2020

La #FamiliaROJA lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González, hombre que supo defender estos colores. Acompañamos a sus familiares en su profundo dolor. Paz en su tumba. pic.twitter.com/8qEUnrB6pF — DIM (@DIM_Oficial) March 5, 2020

La noticia sorprendió a todo Colombia por la forma cruel en la que se cometió el crimen.El cadáver de González, quien fuera jugador de San Lorenzo de Almagro, apareció descuartizado en una bolsa cerca del río Medellín, en el municipio de Copacabana, ubicado en el departamento de Antioquía. Aún no hay versiones oficiales, pero la Policía que investiga el hecho lo relaciona con un ajuste de cuentas.El cuerpo del ex futbolista fue hallado junto con el de otro hombre aún no identificado el pasado jueves 27 de febrero, pero las diligencias judiciales para su identificación se extendieron durante varios días.Fuentes policiales indicaron que su hermano mayor reconoció el cuerpo de González en el norte del Valle Aburrá, desmembrado y con signos de haber sufrido tortura.El colombiano tenía 39 años y mayoritariamente realizó su carrera en su país en clubes como Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Además, tuvo breves experiencias en el fútbol de Estados Unidos, México y Argentina, donde además estuvo en Almagro antes de arribar al conjunto de Boedo, donde se coronó campeón de la Copa Mercosur 2001.