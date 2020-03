La expansión del coronavirus reduce la estimación de crecimiento global

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido el primer informe para evaluar el impacto del coronavirus en el crecimiento de la economía mundial, reduciéndolo al 1,5% para este año. Se trata de una revisión de las últimas estimaciones publicadas en noviembre. Entonces, la previsión era del 2,9%, casi el doble de las nuevas estadísticas debido al efecto de la epidemia en todo el mundo.



También pronostica que, si la propagación continúa extendiéndose masivamente por el mundo, hay dos zonas que incluso podrían entrar en recesión: Japón, debido a su cercanía con China, epicentro del brote; y Europa, con Italia como el país más expuesto a la expansión del denominado Covid-19.



La OCDE apunta que incluso el PIB mundial pueda retroceder en el primer trimestre de este año. Sin embargo, admite que la evolución de la economía global tanto a corto como medio plazo es "muy incierta".



Parte de la hipótesis de que el pico de contagios en China llegue en estos tres primeros meses, por lo que podría efectar a la evolución del producto interior bruto en este mismo mes de marzo. Si este escenario ocurriera, sumado a una ralentización de la epidemia en el resto de países, sobre todo en los más afectados, el crecimiento de la economía sería del 2,4%. No obstante, supondría una rebaja de cinco décimas frente a las anteriores previsiones.



A pesar de las similitudes que se han establecido entre la actual crisis del coronavirus y la epidemia del SARS, en 2003, la OCDE descarta comparaciones. Según su informe, China representa "un rol mucho más importante en la producción y en el mercado turístico" mundiales. Las estimaciones para la economía china sitúan el incremento del PIB en el 4,9%, esto es, ocho décimas menos por el impacto sobre las cadenas de suministro y los mercados de materias prima.



En su análisis del gigante asiático, el organismo señala que Hubei, la provincia en la que surgió el brote del coronavirus el pasado diciembre, representa un 4,5% de la producción total del país, y de ahí se explica la ralentización de su propia economía. Los turistas chinos, por su parte, suponen casi un 10% del sector en todo el mundo, siendo los ciudadanos que más viajan.



El G20, los países menos afectados

En cuanto a los países del G20, el foro de representantes nacionales liderado por EEUU y Arabia Saudí y al cual no pertenece España, las perspectivas son algo más positivas. Por el momento, la reducción del PIB de estos Estados para 2020 será del 2,7%, aunque representa no obstante una caída de cinco décimas respecto al informe anterior. El de la zona euro retrocederá tres décimas hasta crecer a un ritmo del 0,8%.



En cuanto al resto de países miembros, Japón es el peor parado, con una reducción del crecimiento hasta el 0,2%, cuatro décimas menos. Le siguen Francia (tres menos hasta el 0,9%; Reino Unido (dos menos hasta el 0,8%); y Alemania y EEUU, cuyo retroceso será de una décima hasta el 0,3% y 1,9% respectivamente.



Compromiso para elevar el gasto público

La OCDE pide en su informe actuar "rápidamente" para frenar la propagación del Covid-19. Para incrementar la efectividad en la lucha contra el coronavirus, el organismo señala que se deben destinar partidas de apoyo al sistema sanitaria y a las empresas "vulnerables", en una acción que ya ha sido coordinada junto a los países del G20.



Para ello, pide un compromiso para elevar el gasto público en un escenario en el que el rendimiento de la economía mundial sea muy débil durante un periodo prolongado. Si finalmente este escenario se materializara, el PIB global crecería al 3,3% para 2021, lo que supondría un incremento de tres décimas respecto a los datos de noviembre. La del G20, por su parte, aumentaría en dos décimas hasta el 3,5%, mientras que la eurozona mantendría plano el porcentaje y su economía se incrementaría al 1,2% el próximo año.