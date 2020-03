El Papa reapareció en público pero canceló su agenda por "leve resfrío"

El Papa Francisco reapareció hoy en público para encabezar el rezo del Ángelus en la Plaza San Pedro, en El Vaticano, aunque permanece la preocupación por su salud debido a que canceló su participación en los ejercicios espirituales de la Cuaresma, que se celebrarán hasta el 6 de marzo, por un "leve resfrío".



"Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa", expresó el Santo Padre este domingo.



El Sumo Pontífice generó preocupación el jueves último al no asistir a un evento en la Basílica de San Juan de Letrán para la Liturgia Penitencial con el Clero Romano debido a una "leve indisposición", informó el vocero papal, Matteo Bruni.



"Es una leve indisposición por la que prefirió quedarse en los ambientes cercanos a Santa Marta", señaló Bruni en aquel momento.



Sin embargo, el viernes y el sábado, el Papa presidió la misa matutina en Santa Marta, pero canceló las audiencias privadas que tenía previstas con participantes en un congreso en el Vaticano y miembros de los Legionarios de Cristo, entre otros.



Las alarmas se encendieron en el marco de la propagación del coronavirus en Europa, principalmente en Italia, donde al menos 29 personas han muerto y la cifra de contagiados se elevó a 1.128, según informó el Departamento de Protección Civil de Italia.



Por otra parte, Francisco se refirió hoy al diablo y a la importancia de no sucumbir en las tentaciones, que dan una falsa sensación de autosuficiencia, pero que acaban generando un sentimiento de indefensión "ante los grandes problemas de la existencia".



Además, manifestó su tristeza por los conflictos que se producen debido a la nueva crisis migratoria causada por la escalada de la guerra en la región siria de Idlib.



"Estoy un poco entristecido por las noticias que llegan de tantos refugiados, de tantos hombres, mujeres, niños expulsados de sus casas por las guerras, tantos migrantes que piden refugio y ayuda en el mundo. En estos días, la situación se ha vuelto muy grave. Recemos por ellos", pidió.