Coronavirus: inesperado rebrote de la enfermedad toma por sorpresa a Italia

La epidemia de coronavirus volvió a dar un salto de expansión y se anunció en la noche de este viernes que los contagiados llegan a 821 mientras que son 21 los muertos. El gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, dijo horas antes que se habían registrado entre el jueves y la madrugada del viernes "una multitud de internaciones", con 51 personas "graves" en los hospitales de los cuales 17 están en terapia intensiva.



Las cifras demuestran que la situación se agrava porque el jueves había 650 contagiados y 17 fallecidos.



La región Lombardía, donde en su provincia meridional de Lodi se encuentra el principal foco de la infección, señaló que los hospitales bajo su administración registran crecientes problemas para recibir enfermos. Sobre todo no hay camas suficientes de terapia intensiva, lo que obliga a continuas redistribuciones. Medios sanitarios señalaron que "no habrá otro remedio" que pedir a las regiones vecinas que pongan sus hospitales a disposición de los contagiados por el virus.



Las autoridades de la Protección Civil destacaron que más de la mitad de los contaminados son asintomáticos y que no necesitan ser internados. "Permanecen en sus domicilios bajo aislamiento asistido", dijo el director Angelo Borrelli.



Una novedad importante es que en el hospital Sacco de Milán, especializado en enfermedades infecciosas, fue aislado el coronavirus de la actual epidemia. El infectólogo Massimo Galli destacó que "el aislamiento del virus favorece estudiar sus características y avanzar en la realización de una vacuna".



La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente se están comenzando a experimentar alrededor de veinte vacunas y que se estima que en un plazo de diez a dieciocho meses estarán listas las primeras veinte.



El coronavirus es un morbo singularidad por su extraordinaria capacidad para difundirse. Gracias a que tiene una débil capacidad letal, sus efectos son menos graves que otros virus como el SARS, que en 2003 contagió a menos gente pero causó miles de muertos en el mundo.



Este poder de difusión explica el impacto que produjo el coronavirus en Italia. El viernes 21 se anunció el primer contagiado en el hospital de Codogno y al día siguiente se anunció otro foco infeccioso en la vecina región del Véneto donde murió un hombre de 78 años que había visitado poco tiempo antes Codogno y el sur de la provincia de Lodi. Ocho días después de los primeros casos se ha llegado a 821 contagiados. Medidas de emergencia Las autoridades regionales de Lombardía anunciaron este viernes que se proponen prorrogar por otra semana más, a partir del domingo, las medidas de emergencia adoptadas frente a la epidemia. Como no existen curas a los virus, el arma más eficaz es el aislamiento de las poblaciones. En diez municipios de Lodi se ha creado una "zona roja" sometida a la estricta cuarentena de 50 mil habitantes. Centenares de policías y fuerzas del Ejército controlan todos los accesos para impedir fugas o intentos de entrar en el área prohibida.



También en el municipio de Vó Euganeo, se ha impuesto una rígida cuarentena para sus 3500 habitantes. En esta comuna se han producido 20 de los 133 contagios que se registran en el foco epidémico de la región Véneto.



La vertiginosa expansión de los contagios obligó al gobierno nacional y a las regiones, responsables del sistema sanitario, a tomar medidas que se demostraron eficaces pero muchas veces caóticas y confusas. Este desorden reflejó también un continuo enfrentamiento político entre el Ejecutivo nacional de centroizquierda y las regiones del norte en manos de las derechas.



Para evitar la contraposición de anuncios se dispuso que desde este viernes se haría solo un anuncio diario de los datos de la epidemia y de las noticias principales. Pero Lombardía y Véneto violaron de inmediato el acuerdo difundiendo información que debía ser reservada a los comunicados de la Protección Civil.



