La OMS subió a "muy elevada" la amenaza del coronavirus

Los 10 cuidados básicos contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó a "muy elevada" la amenaza del nuevo coronavirus. La enfermedad originada en China ya ha contaminado a casi 79.000 personas en ese país y a más de 4.350 en el resto del mundo. Sin embargo, en "las últimas 24 horas China reportó 329 casos, el número más bajo en más de un mes", segun publicó el medioAunque la situación pareciera estabilizarse en China, el organismo elevó la "evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del COVID-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo", anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa. "Lo que estamos viendo son epidemas vinculadas en varios países, pero muchos casos todavía pueden ser rastreados hasta contactos de zonas ya afectadas. No vemos evidencia de que el virus se esté extendiendo de manera libre en las comunidades", señaló.Mientras ese siga siendo el dato predominante, explicó el experto, "todavía tenemos oportunidad de contener el virus, si se toma una acción decidida para detectar los casos de manera precoz, aislarlos, cuidar a los pacientes y reconstruir" cómo llegaron a contagiarse, explicó Ghebreyesus. "Nuestro enemigo más grande hoy no es el virus, sino el miedo, los rumores y el estigma", advirtió.El director del organismo aclaró, de todos modos, que hay "diferentes escenarios en diferentes países y diferentes escenarios dentro de un mismo país", pero que la clave "es romper la cadena de transmisión". El reporte de la misiónde la OMS en China convoca "a todos los países a educar a sus poblaciones, expandir la vigilancia, encontrar, aislar y cuidar cada caso, rastrear cada contacto y adoptar una aproximación que involucre a todas las áreas de gobierno y a toda la sociedad. Este no es un trabajo exclusivo del Minisdterio de Salud", explicó Ghebreyesus.Los investigadores, aseguró el director de la OMS, avanzan en la búsqueda de vacunas y tratamientos. "Se están desarrollando globalmente más de 20 vacunas, y hay varios tratamientos en la etapa de ensayos clínicos. Esperamos que los primeros resultados estén en pocas semanas. Paro no necesitamos esperar a vacunas y tratamientos. Hay cosas que cada individuo puede hacer para protegerse a sí mismo y proteger a los demás", advirtió.La OMS elaboró una lista de 10 recomendaciones básicas, que, explicó Ghebreyesus, deben complementarse con las recomendaciones que brinden las autoridades sanitarias de cada país.- Limpiarse las manos "regularmente con un desinfectante en base a alcohol, o lavarlas con agua y jabón". "Tocarse la cara luego de tocar superficies contaminadas o persoans enfermas es una de las maneras en que el virus puede ser transmitido. Limpiarse las manos reduce el riesgo".- Limpiar regularmente con las superficies, "como bancos de cocina o escritorios de trabajo", con desinfectante.- "Es preciso educarse sobre el COVID-19", advirtió Ghebreyesus, que detalló que se trata de obtener información de fuentes confiables, conocer los síntomas ("para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con nariz congesionada").- "Evitar viajar si se tiene fiebre o tos", e informar de manera inmediata a la tripulación del avión en caso de que la persona enferme durante un vuelo.- Toser o estornudar contra el pliegue del brazo o usar pañuelo y tirarlo inmediatamente después de usarlo "en un tacho con tapa, y luego limpiarse las manos".- Los mayores de 60 años, o quienes tengan afecciones cardiovasculares o respiratorias, o padezcan diabetes, tienen mas riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso, quienes integren esos grupos de riesgo deben "tomar precauciones extra, como evitar áreas que reúnan mucha gente, o lugares donde haya interacciones con gente enferma".- "Para cualquier persona: si se siente mal, quedese en casa y pida asistencia médica. El o ella le hará preguntas sobre los síntomas, dónde estuvo y con quién tuvo contacto".- Si la persona está enferma, debe quedarse en su casa, "comer y dormir separada del resto de la familia" y no compartir utensilios ni cubiertos.- "Si le cuesta respirar, llame al doctor y busque cuidados de inmediato".- En caso de que la persona viva en países donde el virus esté circulando, "es normal y comprensible que sienta ansiedad", pero lo mejor es "encontrar algo que hacer en la comunidad". Ghebreyesus sugirió "discutir cómo permanecer segura en el lugar de trabajo, la escuela o el lugar donde profese un culto".