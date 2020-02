El frío no mata el coronavirus, dice la OMS: Los mitos que circulan en las redes

Los rumores

Orina

Mosquitos

Contagio

Mascarillas, luz ultravioleta y rociadores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que ni el frío, ni la orina infantil, ni la cocaína brindan protección frente al nuevo coronavirus (2019-nCoV), al difundir una serie de recomendaciones que apuntan a descartar informaciones erróneas que circulan en las redes sociales.que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.que la orina no mata los virus ni las bacterias; de hecho, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano.Sobre el rumor de que la cocaína puede proteger frente al virus, la OMS aseguró que la cocaína no puede proteger frente al nuevo coronavirus y que la cocaína es una droga estimulante y adictiva cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas., y que se trata de un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz.Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para protegerse,porque la información preliminar indica que el virus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más.El organismo internacional indicó además que el nuevo coronavirus (2019-nCoV)y que los secadores de manos no matan al virus., no deben reutilizarse; cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada.El organismo sanitario además desaconsejó, puede causar eritemas (irritación de la piel), y también recomendó no rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro porque no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo.Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.).La OMS añadió que hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus empezando por