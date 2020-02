Dengue: Los ministros de Salud del Mercosur se reunieron en Paraguay

Paraguay, el más golpeado

La Tercera Reunión de ministros de Salud del Mercosur se desarrolló en Paraguay, que sufre una epidemia de dengue que ya dejó dieciséis muertos este año. Se analizó la propagación de esa enfermedad en la región y la posible llegada del coronavirus de China.Responsables de vigilancia epidemiológica de los países del bloque presidido este semestre por Paraguay, y formado también por Brasil, Argentina y Uruguay, se reunieron como previa al posterior encuentro de ministros.La primera cita es una reunión técnica en la que cada miembro hace una presentación por país de cara a buscar consensos para cerrar el paso al dengue y buscar coberturas de vacunación al sarampión, informó el Ministerio de Salud paraguayo. También se analizaron metodologías y contingencias ante supuestos "casos de coronavirus atendiendo a las escalas de líneas aéreas en los aeropuertos de cada país, así como las fronteras entre las naciones".El país más golpeado por el actual brote epidémico de dengue es Paraguay, donde en lo que va de año se confirmaron 16 muertes, mientras que otros 89 decesos están en investigación. Hay además 4.255 casos confirmados y 85.290 notificaciones de casos sospechosos a nivel país, según la cartera sanitaria.Se trata de la epidemia más grave trasmitida por el mosquito aedes aegypti en Paraguay, con epicentro en Asunción y el departamento Central, que abarca a las ciudades del cinturón urbano de la capital. La Cámara de Diputados aprobó este lunes la declaración de emergencia nacional por dengue, iniciativa ya sancionada por el Senado y que pasó al Ejecutivo.En tanto, el Ministerio de Salud de Córdoba confirmó que ya son 54 los casos detectados de dengue en esta provincia, la mayoría del interior y hay preocupación porque puede afectar al turismo. Hace uno días el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ante la consulta por el coronavirus respondió: "Me preocupa más el dengue". Y si bien hay campañas a nivel nacional, provincial y municipal para la previsión de las enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti, los casos de dengue siguen aumentando. En Córdoba, según se informó en forma oficial, en lo que va del año se detectaron 54 casos de dengue, de los cuales 23 son autóctonos y 31 importados.El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó que se elevaron a ocho los casos de dengue autóctono en Paraná y Concordia, mientras se registraron otros 22 importados en toda la provincia. De los ocho casos autóctonos, siete son en Paraná y uno en Concordia, mientras que los 22 importados se registraron en Gualeguaychú, Diamante, Concordia y Paraná. La Dirección de Epidemiología provincial indicó que aún esperan "la confirmación de nuevos casos para las próximas semanas" debido a que no se llegó "al pico de la temporada".Además, el número de personas afectadas con el virus del dengue en Jujuy aumentó a 13 en la última semana, con tres nuevos diagnósticos positivos en una localidad del este provincial, donde ya ascienden a un total de nueve los casos registrados y se los considera parte de un "brote localizado".En todos los casos, los pacientes no precisaron internación y evolucionan de manera positiva, según informaron en el Ministerio de Salud provincial, desde donde en las últimas horas se inició una campaña de prevención en redes sociales respecto a mitos sobre las condiciones de existencia del mosquito y la manera de eliminarlos, entre otros. Fuente: (Página12).-