Terminó la cuarentena por coronavirus en el crucero de Japón

Ya pasaron catorce días desde el 4 de febrero, por lo que hoy terminó la cuarentena en el crucero Diamond Princess y comenzó el operativo para evacuar a las más de tres mil personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Unos 500 turistas ya pisaron tierra. Sin embargo, los argentinos que están varados en el barco no tienen novedades sobre su situación.



En diálogo con LA NACION, una de las argentinas aseguró que ni desde el consulado ni desde la Cancillería les dieron información sobre la evacuación, que llevará tres días. Por su parte, desde el ministerio encabezado por Felipe Solá confirmaron a este medio que esperan durante el día tener novedades de la embajada en la capital japonesa.



"La verdad es que no sé nada. Esto es un desastre. Ahora dicen que los hoteles de Tokio no nos aceptan. Es un desastre", indicó la pasajera, en medio de su desesperación por la falta de noticias y por el encierro. Hace más de quince días que se encuentra encerrada en un camarote, del que sale apenas una hora por día, en medio del pánico por la epidemia, que infectó a uno de los argentinos, un hombre, quien ya fue dado de alta.



"Hoy se van los australianos, se fueron los coreanos. Se están por ir los canadienses. A nosotros no nos dicen nada", agregó y contó que aún son muchos los turistas a bordo. Asimismo, y si bien destacó que está en contacto permanente con el cónsul, dijo que siempre obtiene la misma respuesta, que ellos no pueden hacer nada porque el gobierno de Japón es el que decide.



"Suponemos que nuestros análisis son negativos porque si no, ya nos hubieran sacado del barco. Pero es terrible la falta de información. Te come la cabeza", agregó la argentina. Fracaso Pese a que ni bien se detectaron los primeros casos las autoridades de Japón decidieron poner al barco en cuarentena y no dejarlo atracar en la costa para evitar contagios, no se logró detener el avance del virus. Las autoridades anunciaron hoy 79 casos nuevos, lo que elevó la cifra total a 621, entre las 3700 personas que había cuando comenzó el aislamiento.



De hecho, varios especialistas cuestionaron la decisión del gobierno japonés de mantener a la gente a bordo porque consideraron que era un incubador perfecto. El Diamond Princess es el sitio con la mayor cantidad de infecciones fuera de China, según publica la agencia AP.



Asimismo muchos gobiernos extranjeros advirtieron que no permitirán que los pasajeros regresen a sus países sin pasar por una nueva cuarentena. Sin embargo, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, indicó que quienes dieron negativo en las pruebas y cumplieron con los requisitos de cuarentena son libres de irse en transporte público.



En total, el desembarco de aproximadamente dos mil personas restantes se realizará a lo largo de tres días. Los tripulantes, que no podían estar encerrados en sus cuartos porque debían trabajar, por ahora permanecerán a bordo.