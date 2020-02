Beba de cinco meses murió tras ser violada por su primo

Una beba de tan solo cinco meses murió tras ser supuestamente violada por un primo de 30 años el domingo por la noche en la ciudad de Lucknow, en la India.



Según el diario Times of India, el crimen ocurrió en medio del casamiento de un familiar. La beba estaba con su madre cuando un primo de 30 años, identificado como Pappu, se acercó y se llevó a la nena para "jugar con ella".



Después de unos minutos, los padres se preocuparon al no verlos por ningún lado. La búsqueda terminó unas cuatro horas después, cuando encontraron a la chiquita a poca distancia del lugar del evento, en estado crítico y junto a Pappu.



La beba fue trasladada de urgencia a un hospital, donde la declararon muerta. En medio de la confusión, Pappu logró escapar pero fue detenido al día siguiente.



El padre de la nena presentó una denuncia por secuestro, violación y asesinato, indicó el Times of India. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.