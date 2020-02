Japón confirmó su primera víctima mortal con coronavirus

Una mujer de más de 80 años fue reportada como la primera víctima mortal del coronavirus en Japón, según confirmó este jueves el ministro de Salud nipón.



Las autoridades, no obstante, no aclararon si la nueva cepa brotada en China fue la causa de la muerte. "La relación entre el nuevo coronavirus y la muerte de la persona todavía no está clara", dijo el ministro Katsunobu Kato. Pero subrayó: "Es la primera muerte de una persona con un diagnóstico positivo (por el virus)".



Las autoridades niponas han notificado hasta la fecha 218 contagios del nuevo coronavirus (Covid-19) a bordo de un crucero que se encuentra amarrado y en cuarentena frente al puerto de Yokohama, así como otros 30 casos en territorio japonés, la mayoría de ellos de personas que habían viajado a Wuhan, la ciudad china epicentro del brote. El último de estos contagios, confirmado este jueves, afecta a un taxista nipón de unos 70 años residente en Tokio, quien contrajo el virus después de haber transportado a pasajeros aparentemente de procedencia china, según informó el Ministerio japonés de Salud.



Además, el premier Shinzo Abe reportó que el gobierno destinará 15.300 millones de yenes (cerca de USD 140 millones) a medidas destinadas a reducir el impacto económico del brote del coronavirus y a acciones para contener su propagación. Esta cantidad procederá principalmente de un fondo de reserva para situaciones de emergencia incluido en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal en curso, declaró Abe a los medios tras una reunión extraordinaria con miembros de su Gabinete.



Entre las medidas que se financiarán se encuentran mejorar los sistemas de diagnóstico del virus y desarrollar posibles tratamientos y vacunas contra el mismo, así como ampliar los recursos médicos disponibles para los enfermos, explicó el primer ministro, quien añadió que el paquete será formalmente aprobado este viernes.



El paquete también incluye ayudas para las pequeñas y medianas empresas niponas del sector turístico y de servicios, que se encuentran entre las más castigadas por el brote del nuevo coronavirus debido a su creciente dependencia de los visitantes chinos, los más numerosos de entre los que visitan Japón.



Se estima que el turismo ha caído en enero un 40% debido a la cancelación de vuelos desde China y a las restricciones de entrada que aplica Japón a pasajeros procedentes de ese país.



Además, varias empresas japonesas que operan en China se han visto obligadas a detener el funcionamiento de sus plantas de producción o a retrasar la apertura de las mismas tras el Año Nuevo chino, entre ellas los dos mayores fabricantes nipones de la industria automotriz, Toyota y Nissan.