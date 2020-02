Evo Morales dejó la Argentina y viajó a Cuba por un tratamiento médico

El ex presidente de Bolivia Evo Morales dejó hoy la Argentina y viajó rumbo a Cuba, donde tiene previsto realizar un tratamiento médico.

Morales se encontraba en la Argentina desde diciembre pasado, cuando fue invitado por el gobierno del Frente de Todos para quedarse como refugiado.

El ex mandatario boliviano viajó a Cuba en un vuelo que partió desde Buenos Aires pasada la medianoche, sin que trascendieran detalles del tratamiento que realizará allí, ni del tiempo que se quedará.



El presidente Alberto Fernández aseguró que mantuvo un diálogo telefónico con Morales, que le comunicó sobre su viaje. "Me parece que estaba con un tratamiento y tenía que viajar. Como refugiado no se le impide ir a Cuba. Tiene derechos y los puede ejercer", señaló el jefe de Estado este lunes en declaraciones a radio Continental.



Morales había viajado a La Habana en 2017 para hacerse una revisación de sus cuerdas vocales, que derivó en que luego le extirparan un nódulo.

Desde ese momento, viaja cada tres meses a la Habana para continuar con su tratamiento médico.