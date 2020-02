Muerte de Kobe Bryant: no hubo fallas en el motor del helicóptero

El funeral de Kobe

El reporte establece que los dos motores de la aeronave "no presentaban evidencias de fallas catastróficas internas", lo que descartaría la causa mecánica como motivo del impacto. Además, las pericias realizadas por los funcionarios de la NTSB establecieron que el aparato iba, al menos, a una velocidad cercana a los 300 km/h al momento de estrellarse. El impacto dejó un cráter de 7,3m por 4,5m y más de medio metro de profundidad.El reporte preliminar también recuerda que el helicóptero Sikorsky S-76B de la empresa Island Express Helicopters contratado por Bryant no tenía una grabadora de datos de vuelo, pero resalta que esa tecnología no era necesaria para el trayecto que iba a realizar: desde el Aeropuerto John Wayne en Orange County (donde vivía el basquetbolista con su familia) al aeropuerto de Camarillo, que sirve a la ciudad de Thousand Oaks, donde Bryant asistiría a un partido del equipo de básquetbol de su hija Gianna.Nuestros investigadores tienen una gran cantidad de evidencia sobre las circunstancias de esta tragedia", dijo Robert Sumwalt, presidente de la NTSB, dando a entender que el reporte final probablemente establezca el motivo por el que el helicóptero terminó estrellado contra una colina californiana. La principal hipótesis apunta a la niebla como factor decisivo para el accidente. Se espera que la investigación se prolongue por al menos un año.El 24/2 es la fecha elegida para el último homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna. La fecha es un tributo a los números que ambos usaban para jugar al básquet. Ella llevaba el 2 estampado en su camiseta negra y con letras blancas de la Mamba Academy, fundada por su padre. Él, por su parte, se convirtió en una leyenda de Los Ángeles Lakers con el número 24 en su espalda. La fecha fue consensuada entre la viuda de Bryant y madre de Gianna, la propia ciudad de Los Ángeles, las fuerzas de seguridad y el estadio Staples Center, donde tantas veces los fanáticos de los Lakers aplaudieron a Kobe.Como ese mismo día habrá un partido en el recinto (Clippers vs. Grizzlies), los organizadores del homenaje dispusieron que la entrada sea limitada para evitar aglomeraciones multitudinarias.