Video: El emotivo encuentro de una "dino-familia" en un aeropuerto

Owen y su hermano Ethan, fueron a buscar al Aeropuerto Internacional de Victoria, en Canadá, a su abuela Cheryl que iba a visitarlos. ¿La sorpresa? Los chicos, de 7 y 6 años respectivamente, estaban vestidos con disfraces de dinosaurios.El particular look tenía una explicación: la señora había ido vestida así cuando ellos fueron a visitarla a Toronto en 2018. Por eso los chicos planearon su venganza y su mamá estaba lista, celular en mano, para grabar la escena. ¿El detalle? La madre, Tabitha, sabía que había un giro adicional en el recibimiento."Mi mamá pensó que sería una gran bienvenida ir a buscar a los chicos vestida como un Tiranosaurio Rex", explicó Tabitha en una entrevista con Unilad. El motivo: los nenes son fanáticos de Jurassic Park."Ellos pensaron que la iban a sorprender. Pero no sabían que la abuela ya estaba enterada y también se había traído su disfraz para vestirse como dinosaurio al igual que ellos. La revancha falló, pero la verdad es que fue una hermosa recepción", dijo la mujer.La abuela tuvo que ir con el disfraz de dinosaurio en la valija y tuvo que pedirle ayuda a los empleados del aeropuerto para preparase. Por suerte los guardias de seguridad se sumaron a la broma y la dejaron cambiarse.Cuando vieron a la abuela, los nenes se sorprendieron y la fueron a abrazar... con sus cortos brazos de T-Rex. el emotivo video fue compartido por la mamá de los chicos en Facebook donde se convirtió en viral.