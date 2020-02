China: Ya son 490 los fallecidos por el coronavirus

El número de muertes confirmadas por el nuevo coronavirus en China aumentó a 490, después de que las autoridades de la provincia de Hubei anunciaran otros 65 fallecimientos.



La Comisión provincial de Salud de Hubei (centro), foco de la nueva epidemia, también dio cuenta de un fuerte aumento del número de personas infectadas, con 3.156 nuevos casos confirmados.



En tanto, este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó medidas para contrarrestar la "difusión de rumores y desinformación" en referencia al coronavirus y consideró que todavía no es una "pandemia".



"La difusión de rumores e informaciones inexactas es un fenómeno real con el que hay que lidiar desde el principio", dijo la directora del área de preparación para urgencias infecciosas de la OMS, Sylvie Briand.



Los casos en todo el mundo ascienden a 24.324 confirmados y la mayoría de los contagios siguen produciéndose en China.



En el resto del mundo, 23 países reportaron casos, aunque todavía no hay contagios confirmados ni en África ni en Latinoamérica.



Por esta razón, la OMS considera que no se puede hablar aún de una pandemia, término que se utiliza cuando una nueva enfermedad se propaga por todo el mundo. "Es una epidemia con múltiples focos e intentaremos frenar la transmisión en cada uno de esos focos", precisó Briand.